К нам едет Джейсон Деруло! Певец станет хедлайнером фестиваля Positivus

Благодаря инновациям, смешению жанров в музыке и чрезвычайной креативности Джейсон Деруло зарекомендовал себя как один из самых динамичных, популярных певцов и танцевальных хитмейкеров в мировой поп-музыке. С момента своего прорыва с синглом „Whatcha Say“, пятикратно сертифицированным RIAA, Джейсон Деруло продал более 250 миллионов синглов по всему миру и выпустил серию мега-хитов, включая 15 платиновых синглов — „Wiggle“, „Talk Dirty“, „Want to Want Me“, „Trumpets“, „It Girl“, „In My Head“, „Ridin’ Solo“, „Don’t Wanna Go Home“, „Marry Me“, „Get Ugly“, „Swalla“ , „Savage Love“ и „Take You Dancing“. Известные синглы включают „Savage Love“, который вместе с BTS и его официальным ремиксом стал международной сенсацией и самым горячим хитом на платформе TikTok в 2020 году, возглавил Billboard Hot 100, а также занял первое место в нескольких чартах в еще 16 странах по всему миру. Его успех также включает в себя становление одним из самых влиятельных пользователей платформы TikTok, где артист занимает 11-е место на платформе и четвертое место среди мужчин по популярности.