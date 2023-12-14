К нам едет Джейсон Деруло! Певец станет хедлайнером фестиваля Positivus(1)
Джейсон Деруло — первый известный хедлайнер фестиваля Positivus в следующем году. Концерты артиста славятся зрелищными танцевальными шоу, наполненными хитами, зажигательными ритмами и позитивной энергетикой. Джейсон Деруло добился славы еще подростком, а сейчас является мировой суперзвездой, плодовитым автором песен в стиле R&B, поп и рэп, автором бесчисленных хитов и высоко оцененным сотрудничеством со всемирно известными артистами.
Благодаря инновациям, смешению жанров в музыке и чрезвычайной креативности Джейсон Деруло зарекомендовал себя как один из самых динамичных, популярных певцов и танцевальных хитмейкеров в мировой поп-музыке. С момента своего прорыва с синглом „Whatcha Say“, пятикратно сертифицированным RIAA, Джейсон Деруло продал более 250 миллионов синглов по всему миру и выпустил серию мега-хитов, включая 15 платиновых синглов — „Wiggle“, „Talk Dirty“, „Want to Want Me“, „Trumpets“, „It Girl“, „In My Head“, „Ridin’ Solo“, „Don’t Wanna Go Home“, „Marry Me“, „Get Ugly“, „Swalla“ , „Savage Love“ и „Take You Dancing“. Известные синглы включают „Savage Love“, который вместе с BTS и его официальным ремиксом стал международной сенсацией и самым горячим хитом на платформе TikTok в 2020 году, возглавил Billboard Hot 100, а также занял первое место в нескольких чартах в еще 16 странах по всему миру. Его успех также включает в себя становление одним из самых влиятельных пользователей платформы TikTok, где артист занимает 11-е место на платформе и четвертое место среди мужчин по популярности.
Джейсон Деруло в настоящее время работает над своим долгожданным пятым студийным альбомом — его первым полноформатным альбомом после альбома 2015 года „Everything Is 4“, занявшего первое место в чартах. В новый альбом вошли песни „Lifestyle“ с Адамом Левином (невероятно запоминающаяся песня), „Take You Dancing“ (хит пандемии, вдохновивший более полумиллиона видеороликов в TikTok) и дважды платиновый сингл „Savage Love“. Джейсон Деруло вступает в новую смелую эру в своей постоянно развивающейся творческой карьере, доказывая свою невероятную способность быть на шаг впереди остальных и совершенствовать магию создания запоминающихся поп-песен.
В 2024 году фестиваль Positivus пройдет 19 и 20 июля в Риге, на острове Луцавсала. Билеты на фестиваль можно приобрести на сайте www.positivusfestival.com, а также на сайте Piletilevi и в пунктах продаж.