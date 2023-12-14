ГАЛЕРЕЯ | В центре культуры „Линдакиви“ состоялся волшебный рождественский концерт

„Вчера в Ласнамяэ состоялся рождественский концерт. Вместе с популярным музыкантом Карлом Мадисом мы постарались создать в нашем центре культуры теплую атмосферу и предпраздничное настроение. К концу вечера стало ясно, что нам это удалось. Спасибо всем, кто пришел послушать“, - сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.