14.12.2023, 13:49
ГАЛЕРЕЯ | В центре культуры „Линдакиви“ состоялся волшебный рождественский концерт(1)
ФОТО: | Erakogu
В среду, 13 декабря, в центре культуры „Линдакиви“ состоялся организованный управой района Ласнамяэ рождественский концерт. Мероприятие было бесплатным для всех желающих.
„Вчера в Ласнамяэ состоялся рождественский концерт. Вместе с популярным музыкантом Карлом Мадисом мы постарались создать в нашем центре культуры теплую атмосферу и предпраздничное настроение. К концу вечера стало ясно, что нам это удалось. Спасибо всем, кто пришел послушать“, - сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.
Рождественский концерт состоялся в центре культуры „Линдакиви“ (ул. Яан Коорти, 22) в среду, 13 декабря. С приуроченной к наступающим зимним праздникам программой выступил известный музыкант Карл Мадис.