Семён Трескунов: Когда мне говорят, что жизнь продолжается - я чувствую себя оскорблённым

- Впервые я задумался о том, чтобы уехать из России ещё во время учёбы в старших классах. Разговор был инициирован моим папой. Я заканчивал школу, надо было выбирать место, где я буду учиться дальше, и отец намекнул мне на то, что по моей специальности лучшее образование представляет США. Я пошел на курсы по подготовке к IELTS, занимался английским, выбрал для себя несколько американских киношкол, от одной из них даже получил приглашение, с этим приглашением пошёл в посольство и получил визу на три года. Но, в тот момент, когда я окончил школу, а это был май 2017 года, я подумал, что это не для меня. В это время уже было много людей, пытавшихся осуществить нечто подобное, но я не видел никаких существенных результатов их усилий. А я был на пороге совершеннолетия, у меня уже начала складываться актёрская карьера не только как у ребёнка, но уже как у молодого взрослого артиста. Поэтому я сделал выбор, как я теперь понимаю, малодушный - остаться в России с тем, чтобы продолжить профессионально развиваться. В следующий раз вопрос об отъезде встал передо мной уже после начала войны. За пять лет многое произошло - ковид, возвращение и арест Алексея Навального, протесты в Беларуси - много событий, подталкивающих меня к непростому выбору. Когда началась война, я проснулся утром и увидел на дисплее телефона много пропущенных вызовов от папы. Ни я, ни он до конца не верили в то, что будет война. Мы слушали разных политологов, которые говорили, что Путину выгодно не развязывать войну, а шантажировать ею. Несмотря на этот информационный фон, война стала для меня неожиданностью. Я проснулся, прочёл новости и почувствовал себя так, словно первое, что я увидел, открыв глаза, была рукоятка ножа, торчащая из моей груди. Меня обуяли ужас, боль и страх. Но решение уехать пришло не в этот день. Тогда ничего не было понятно - какой план у Путина и как на это отреагирует мир, было очень страшно и тревожно. И решение об отъезде я принял через несколько дней, в конце февраля, когда стало понятно, что его, несмотря на декларируемые цели, не интересуют никакие жители Донбасса, его цель - захват Украины. Стало понятно, что будут ужесточаться наказания для тех, кто выступает против линии власти. Уже тогда жестоко разгоняли митинги, очень быстро был принят закон о дискредитации армии. И мне стало понятно, что с моим темпераментом, убеждениями, взглядами, у меня не получится жить прежней жизнью, где я смогу заниматься повседневной работой и не обращать внимания на то, что поисходит в соседней стране - на тот момент это было для меня уже невозможным. Но для того чтобы уехать, я должен был понять, еду я один или с человеком, которого люблю, а также нужно было закрыть свои долги. Буквально через неделю я написал в киношколу „Индустрия“, где я тогда учился, своему мастеру Андрею Першину, известному зрителю как Жора Крыжовников, что я уезжаю, и пошёл к своей девушке. Я сказал ей, что собираюсь уехать и спросил, хочет ли она поехать со мной. Она ответила, что хочет, и я сказал, что для этого нам необходимо пожениться, потому что мы будем непонятно где и на каких правах, непонятно как к нам будут относиться. И если мы будем в официальном статусе - это минимизирует риск того, что нас разлучат. Мы зашли на сайт ЗАГС и увидели, что расписаться можно только через три месяца - с началом войны все побежали жениться. В итоге мы выбрали МФЦ, потому что в МФЦ можно было оформить брак через месяц. 5 марта мы подали заявление, 5 апреля нас расписали и 15 апреля 2022 года я вместе с женой покинул территорию Российской Федерации.