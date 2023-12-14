„Рождественский благовест“: Радио 4 поможет детям с онкологическими заболеваниями

„Дети“ и „рак“ – несочетаемые слова. Ни один ребенок не должен сталкиваться с таким диагнозом, с болезнью, которая меняет привычный уклад семьи, разбивает мечты и лишает детства. Цель 30-го, юбилейного „Рождественского благовеста“ Радио 4 – помочь детям, страдающим онкологическими заболеваниями.

Адресат помощи – Эстонский союз родителей детей с онкологическими заболеваниями. Собранные средства пойдут на покупку лекарств, которые не компенсирует Касса здоровья.

Слушайте „Рождественский благовест“ на волнах Радио 4 с 24 декабря по 7 января. Передача выходит в эфир ежедневно в 16:05.

Передачи благотворительной акции строятся по принципу концерта с поздравлениями. Каждый звонок на платный автоответчик и есть взнос радиослушателей в копилку акции. Оставив на автоответчике свое сообщение, участник „Рождественского благовеста“ может через Радио 4 поздравить своих родственников, передать привет друзьям и коллегам.

Телефоны для пожертвований работают круглосуточно с 18 декабря по 7 января:

900 70 23 - 5 евро

900 70 24 - 15 евро

Помочь можно и переводом пожертвований через банк, перечислив любую сумму напрямую на счет Эстонского союза родителей детей с онкологическими заболеваниями.

Банковские реквизиты:

Получатель: Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liit

Счет в банке Swedbank: EE402200221064019719

В пояснении отметить: Raadio 4

Свои послания с копией банковского платежного поручения и музыкальной заявкой можно отправить по адресу: Таллинн, 10147, Гонсиори 21, Радио 4 или по электронной почте: r4@err.ee.

Начало благотворительной акции Радио 4 „Рождественский благовест“ было положено в декабре 1993 года. С тех пор неравнодушные участники акции помогли сотням детей из разных уголков Эстонии, а общая сумма пожертвований уже превысила 300 тысяч евро.