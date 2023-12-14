Киркоров подал в суд на Успенскую

По данным канала, музыкант обратился в суд из-за слов Успенской, с которыми „категорически нельзя мириться“. В частности, в интервью Алене Жигаловой певица назвала Киркорова женоненавистником. При этом защитники Киркорова отмечают, что певец уже 30 лет „поет о женщинах и любви к женщинам“. Сторона защиты уже подготовила целый список фраз, которые будут фигурировать в суде.

Киркоров оценил моральный ущерб в 10 миллионов рублей (100 тыс. евро), а в случае успеха ещё 20 тыс. могут взыскать за судебные избержки. „Делать себе рекламу и хайповать на имени певца № 1 — нелепо. Но от безысходности — понятно. Впрочем, мы все ответственны только за наши слова и поступки. Настала очередь Успенской“, — потирает руки адвокат Киркорова Александр Добровинский.