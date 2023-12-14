„Это не позор“: Михаил Шуфутинский объясняет свое перемещение в инвалидной коляске

В начале этого года Шуфутинский получил травму во время игры в хоккей — он поскользнулся, разбил копчик, потянул мышцу на ноге и долгое время был вынужден восстанавливаться. Но всё же нашёл силы, чтобы вернуться к активной творческой деятельности. Недавно он встревожил своих поклонников: певца сфотографировали в инвалидном кресле. Михаил Захарович заверил журналистов, что ничего страшного с ним не произошло.

„Коляска — это не знак презрения. Мне 75 лет. Бывает, что позвоночник болит, если я плохо выспался, неудобно летел. Если мне нужно два километра идти по паркингу, чтобы потом выйти на сцену, то мне ставят коляску и везут. Ничего в этом такого нет. Это не позор. Я могу встать, танцевать“, — заявил Шуфутинский и в доказательство своих слов бодро вскочил со стула.