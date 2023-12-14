Noize MC: „SHAMAN — это в общем-то нацизм“

Иван Алексеев, он же Noize MC, столкнулся с давлением российских властей еще до полномасштабного вторжения РФ в Украину. В 2021 году его начал проверять Следственный комитет. Noize MC осудил путинскую агрессию против Украины. После 24 февраля 2022 года музыкант решил уехать из РФ. Сегодня он живет в Литве, но успешно гастролирует по всему миру. На его концертах можно встретить и русских, и украинцев, и белорусов. Ведущий программы DW #вТРЕНДde Константин Эггерт побеседовал с Noize MC. Полную версию интервью можно увидеть на YouTube.

О переезде в Вильнюс: „Литовская правозащитная организация предложила нам визы еще в 2021 году, когда Следственный комитет РФ возбудил против меня дело, ища экстремизм и реабилитацию нацизма в моих текстах. Но тогда мы не могли въехать в Евросоюз из-за ковидных ограничений... Взаимно агрессивные отношения с российским действующим режимом имеют долгую историю, поэтому мысли об эмиграции возникли задолго до 24 февраля. Литва для меня — не чужое место. Один из создателей группы, с которой я до сих пор играю, Андрей Пих, — литовец. Мы все эти годы дружили, хотя он очень давно ушёл из группы. Я бывал в Вильнюсе много раз. У меня здесь друзья. Я вообще очарован этой страной, этим городом“.

О двоемыслии в России: „Этот опыт знаком всем, кто застал Советский Союз. Когда в школе, в университете, на всяких собраниях тебе рассказывают одно, но внутри себя ты знаешь этому цену. Есть какая-то игра, в которую тебе нужно играть, оказываясь в обществе, и есть совсем другой - кухонный - внутрисемейный уровень, на котором обсуждаются совсем другие вещи, и оценки даются совсем противоположные“.