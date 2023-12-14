Эстонская компания? В Литве отказались показывать новый мультфильм Миядзаки из-за „возможных связей прокатчиков с Россией“

Из пресс-релиза кинотеатров следует, что решение было принято после того, как у дистрибутора — основанной в Эстонии компании Artgene — обнаружились некие связи с Россией (авторы упоминают о странице представителя Artgene в LinkedIn, где он писал об организации проката японских фильмов в России).

Перед этим появились слухи, что „французская компания Goodfellas, владевшая первоначальными правами на фильм, продала права на прокат фильма в России, странах Балтии и других странах региона бизнес-структурам, связанным с российским капиталом“, говорится в заявлении.

Литовские кинотеатры не только отказались показывать антивоенную картину, которую японский мультипликатор создавал около семи лет, но и отказали кинокритику из России Антону Долину (внесен в реестр „иноагентов“ в России) в возможности проведения презентаций из-за его участия в промо-кампании мультфильма в кинотеатрах Латвии и Эстонии.

Как сообщил Долин, в итоге отменилась не только его лекция об итогах года, которая должна была пройти в Вильнюсе, но и показ фильма Сергея Лозницы „Бабий Яр. Контекст“ с участием автора.

Кинотеатр Pasaka, где был назначен показ и лекция, отказался от мероприятий, заявив, что позиция Долина на возможность распространения связанных с Россией фильмов не совпадает с точкой зрения руководства. Вторая площадка, куда была перенесена лекция, по словам кинокритика, отказалась от сотрудничества без объяснения причин.