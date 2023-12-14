Женщина-пастор разочаровалась в церкви и стала порномоделью

В прошлом Ана Акива была популярной моделью и участвовала в конкурсе красоты „Мисс Бум-Бум“. В 2015 году она уверовала, присоединилась к Евангельской церкви Фуксико и даже стала проповедницей. На восемь лет она полностью отказалась от модельной карьеры.

Теперь Акива заявляет, что разочаровалась в церкви и намерена стать порномоделью. „Я увидела, что церковная среда очень коррумпирована, — утверждает женщина. — Она даже хуже, чем мирская, потому что в церкви проповедуют одно, а живут совсем по-другому. Не все такие, но большая часть“.

Акива рассказала, что ее бывший муж-священник шесть лет насильно удерживал ее в общине, не позволял работать вне дома и заводить новых друзей. Она отметила, что многие женщины в Евангельской церкви Фуксико подвергаются унижениям и ограничены в правах.

Женщина считает, что продолжит служить Богу, и создание „чувственного контента“ для OnlyFans нисколько не принизит ее перед его лицом. Акива также пообещала, что когда-нибудь вернется на пасторскую кафедру.