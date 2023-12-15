„Сорвал джекпот“. Эстонский бизнесмен попал на ужин к Дональду Трампу

„Случилось так, что я туда попал. Это было большой случайностью в международном плане, по сути сорвал джекпот“, - сказал Рей (36) Eesti Ekspress.

Рей признается, что сам не знаком с Трампом - участие в торжественном ужине, который прошел в ноябре на берегу Атлантического океана в Палм-Бич, он назвал своим выигрышем. „Я купил NFT-токены Трампа первого выпуска и среди всех покупателей был разыгран ужин в Мар-а-Лаго (принадлежащий Трампу особняк - прим. ред.)“, - объяснил бизнесмен.

NFT-токены - дигитальные карточки, которые продает Дональд Трамп. Первая серия этих токенов была выпущена в продажу спустя 30 дней после того, как Трамп объявил о своем участии в грядущих выборах президента США.

По словам Рея, он участвовал в „очень крутом“ ужине в одиночку.

И хотя фото с Трампом ему сделать не удалось, зато он смог вживую послушать речь, с которой выступил политик.

Мар-а-Лаго - построенный около века назад особняк с 126 комнатами, который Дональд Трамп приобрел в 1985 году. Он превратил его в закрытый клуб и отель, где во время его нахождения на посту президента США останавливались многие главы государств и другие важные гости.

Фирма Карла Рея Greenbit.Energy предлагает ветряную и солнечную энергию для майнинга криптовалюты. Как писал Saarte Hääl, фирма Stacey, которой руководит Рей, рассматривает вариант строительства на Сааремаа завода по производству биогаза с электро- и теплоэлектростанцией, что сможет отапливать половину Курессааре.