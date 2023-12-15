ВИДЕО | Светлана Лобода в интервью Би-би-си: русская пропаганда работает просто феноменально

„Мы четко понимаем, что люди разделились сегодня на два лагеря: кто поддерживает [российский] режим и кто поддерживает Украину. Они цепляются и начинают друг друга уничтожать“, — говорит Лобода.

Светлана признается, что иногда лично удаляет комментарии в своем инстаграме и даже блокирует пользователей, которые „пишут гадости“. Комментариев под клипами в YouTube так много, что сил и желания этим заниматься у певицы не хватает.

Певица рассказывает, что с февраля 2022 года ее жизнь изменилась так радикально, что она называет это словом „обнуление“. Вся предыдущая жизнь, связанная с концертами и зрителями, словно осталась в прошлом. Сейчас Лобода живет в Риге, недалеко от Юрмалы и моря, говорит, что всегда хотела быть человеком мира. Будущую жизнь она связывает с США или странами Европы — и учит английский язык. В школе, говорит она, учить было проще, теперь же, кроме английского, у нее семья, работающая с ней команда и много разных забот.

„Состояние, которое у тебя внутри, оно, конечно, отображается на твоей внешности. Мне кажется, что год назад я выглядела очень плохо. Сейчас я пришла в себя, нашла новые стимулы в жизни, сконцентрировалась на своей работе, семье, начала писать новую музыку. И мне стало лучше“, — говорит Лобода.

Сейчас, говорит певица, в связи с тем, что происходит в мире, празднование рождения — это „просто какая-то нелепость“. „Мы с семьей счастливы, что мы живы и здоровы, что имеем возможность быть друг с другом, — говорит Светлана Лобода. — Сложно в это поверить, но когда ты понимаешь, что время идет, то вспоминаешь своих родителей в своем возрасте, тебе казалось, что они очень взрослые, а ты вроде внутри такой еще молодой, и такое периодически бывает“.

Лобода говорит, что в свой день рождения 18 октября она очень любила устраивать шумные вечеринки: „Это много друзей, это возможность увидеть всех своих родственников. [У нас] всегда было шумно, громко, и очень теплое послевкусие после этого. Сейчас это дни анализа и грусти“, — рассказывает она.

Подавляющее большинство ее хитов — на русском языке. „Моя аудитория очень большая, она давно вышла за пределы украинского рынка. И это люди, в основном, русскоязычные, и они живут по всему миру. Я не хочу их терять и не считаю, что это правильно. Это люди, которые со мной на протяжении [долгого] времени, я даю им информацию о том, что делаю сегодня. Они все знают мою позицию“, — объясняет она.

Светлана настаивает, что не будет переводить свои песни, которые изначально были написаны на русском языке, на украинский: „Я считаю, что песни, которые так родились, такими и должны оставаться“.

О психотерапии

Светлана Лобода говорит, что уже несколько лет занимается с психотерапевтом.

„Я считаю, что очень важно об этом говорить, потому что многие люди, рожденные в Советском Союзе, стесняются этого, — рассказывает она. — А я считаю, что если ты не можешь сам разобраться со своей проблемой, тебе нужен человек — не близкий, а посторонний, — который может тебе разложить проблему по полочкам и решить ее“.

Она говорит, что два года занятий с психотерапевтом привели ее „в нужное состояние“.

„Ни для кого не секрет, что все наши проблемы, страхи и переживания закладываются, в основном, в возрасте, когда ты ребенок, когда ты начинаешь взрослеть. Здоровая или нездоровая атмосфера в твоей семье — все это откладывает отпечаток на твою дальнейшую жизнь. И порой мы многих вещей не помним, но они действительно очень мешают тебе в жизни, и их нужно прорабатывать“, — говорит Светлана Лобода.

Она добавляет, что благодаря терапевту поняла, что даже если тебе кажется, что ты не помнишь определенных вещей, то твой мозг все равно хранит их как папки с файлами. И грамотный специалист сумеет помочь разобраться в них, еще раз прожить или испытать те эмоции, чтобы человек смог прочистить голову и начать новый этап в своей жизни.