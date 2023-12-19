Лобода: то, что говорит Галкин, — это все, что думает Пугачева!

Светлана Лобода покинула Россию в начале февральских событий 2022 года, когда РФ напала на Украину. Она сразу открыто заявила о том, что ее позиция не соответствует политике российского государства.

Лобода поддерживает всех представителей российского шоу-бизнеса, которые тоже приняли решение покинуть страну. С огромным уважением исполнительница хита „Твои глаза“ относится к Алле Пугачевой. В новом интервью Светлана рассказала, что поддерживает связь с Максимом Галкиным.

Комментируя решение артистов остаться или уехать из России, Лобода отмечает, что не все готовы быть эмигрантами, жить в чужой стране и начать все с нуля. В пример Светлана приводит Пугачеву и Галкина:

„Эти люди на многое решились. Сделали огромный поступок. У меня безмерное уважение к семье Аллы Борисовны и Максима. Я их отдельно, как единиц, даже не рассматриваю. Это настолько воспитанные, интеллигентные и большие люди внутри. После их поступка я еще больше зауважала их“.

Лобода много лет знакома с Примадонной и периодически вместе со своими детьми приезжала к ней в подмосковный замок.

„Она приглашала нас к себе в гости с детками, угощала обедом, ужином. Это было очень трогательно. Для меня это большая честь была“, — вспоминает певица.

Этот момент пришелся на пик популярности Светланы в России. Тогда из каждого утюга звучали ее хиты „К черту любовь“ и „Твои глаза“.

Сейчас Лобода не поддерживает связь с Аллой Борисовной, зато общается с Галкиным. Звезда призналась, что в начале событий, изменивших все, она, как и многие, ждала момента, когда заговорит Пугачева. Но позже Светлана поняла, что это бы ничего не поменяло.

„То, что она уехала из России, — о многом говорит. То, что говорит Максим, — это все, что думает Пугачева! Они говорят друг за друга всегда. В их семье говорит Максим. И Алле Борисовне так досталось за это уже! Вы просто не знаете подноготную“, — делится Лобода.