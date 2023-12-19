Лобода: то, что говорит Галкин, — это все, что думает Пугачева!(3)
В новом интервью Светлана Лобода рассказала, что стала еще больше уважать Примадонну и ее супруга после того, как они уехали из России, пишет Woman.
Светлана Лобода покинула Россию в начале февральских событий 2022 года, когда РФ напала на Украину. Она сразу открыто заявила о том, что ее позиция не соответствует политике российского государства.
Лобода поддерживает всех представителей российского шоу-бизнеса, которые тоже приняли решение покинуть страну. С огромным уважением исполнительница хита „Твои глаза“ относится к Алле Пугачевой. В новом интервью Светлана рассказала, что поддерживает связь с Максимом Галкиным.
Комментируя решение артистов остаться или уехать из России, Лобода отмечает, что не все готовы быть эмигрантами, жить в чужой стране и начать все с нуля. В пример Светлана приводит Пугачеву и Галкина:
„Эти люди на многое решились. Сделали огромный поступок. У меня безмерное уважение к семье Аллы Борисовны и Максима. Я их отдельно, как единиц, даже не рассматриваю. Это настолько воспитанные, интеллигентные и большие люди внутри. После их поступка я еще больше зауважала их“.
Лобода много лет знакома с Примадонной и периодически вместе со своими детьми приезжала к ней в подмосковный замок.
„Она приглашала нас к себе в гости с детками, угощала обедом, ужином. Это было очень трогательно. Для меня это большая честь была“, — вспоминает певица.
Этот момент пришелся на пик популярности Светланы в России. Тогда из каждого утюга звучали ее хиты „К черту любовь“ и „Твои глаза“.
Сейчас Лобода не поддерживает связь с Аллой Борисовной, зато общается с Галкиным. Звезда призналась, что в начале событий, изменивших все, она, как и многие, ждала момента, когда заговорит Пугачева. Но позже Светлана поняла, что это бы ничего не поменяло.
„То, что она уехала из России, — о многом говорит. То, что говорит Максим, — это все, что думает Пугачева! Они говорят друг за друга всегда. В их семье говорит Максим. И Алле Борисовне так досталось за это уже! Вы просто не знаете подноготную“, — делится Лобода.
По ее словам, на данный момент люди обесценивают масштаб личности людей, которые так много сделали для России. В их числе и Примадонна. Поэтому ее слова ни на что бы не повлияли.
Также Светлана высказалась о звездах шоу-бизнеса, которые приняли решение остаться. Например, она очень разочаровалась в Николае Баскове:
„Он просто очень любит деньги, как выяснилось. Филипп Киркоров долго держался и ничего не комментировал. В Коле я очень разочаровалась. Долину я даже не знала. Филиппа я знала очень хорошо. И я приблизительно понимаю, какая там ситуация“.
Лобода пояснила, что знает об определенных правилах, которым должны следовать артисты, оставшиеся в России. Раскрывать их она, конечно же, не стала.