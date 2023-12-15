ВИДЕО | Налоговый должник Киркоров подарил молодой певице бриллиантовое ожерелье за 80 тысяч евро

По данным Telegram-канала, Киркоров вручил Овсянниковой украшение стоимостью 8 млн рублей (примерно 80 000 евро) на ее вечеринке. На мероприятии также присутствовали журналистка Ксения Собчак, рэпер Тимати и Егор Крид.

14 декабря Telegram-канал „Светский хроник“ сообщил, что Киркоров задолжал Федеральной налоговой службе РФ более 12 млн рублей (около 120 000 евро). По какой причине певец стал должником, неизвестно.

При этом накануне Telegram-канал „Звездач“ сообщал, что Киркоров погасил все долги перед налоговой — тогда, по данным издания, исполнитель был должен более 5 млн рублей.

В июле „Звездач“ писал, что долг Киркорова составлял 2,1 млн рублей (20 000 евро). В то же время отмечалось, что его компания ООО „Филипп Киркоров Продакшн“ заработала 14 млн рублей (140 000 евро) за год.