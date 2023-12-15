Город музыки: Таллинн подготовил руководство по экологичной организации музыкальных мероприятий
Таллинн отметил двухлетие в статусе города музыки ЮНЕСКО, в связи с этим был устроен прием для деятелей музыкальной сферы, чтобы вместе подвести итоги и составить планы на будущий год. Среди прочего представлен анализ городской политики в сфере музыки, проведенный Music Estonia, и „зеленый райдер“ - рекомендации по экологичной организации мероприятий.
По словам вице-мэра Каареля Оя, первые два года в статусе города музыки были очень вдохновляющими. „Мы инициировали ряд различных начинаний и новых мероприятий в тесном сотрудничестве с представителями музыкальной сферы. Совместная работа доставляет большую радость, но еще больше радует понимание, что дальнейшие стремления города и представителей музыкальной сферы совпадают. Мы ценим доступность музыки, улучшение доступности площадок, а также всерьез размышляем над тем, как проводить мероприятия с наименьшим экологическим следом“, - добавил Оя.
Начиная с весны 2024 года организаторам музыкальных мероприятий в городе рекомендуется при организации мероприятия руководствоваться „зеленым райдером“. В сотрудничестве с фестивалем Tallinn Music Week и Вильяндиским фестивалем фолк-музыки создан „зеленый райдер“ музыкального сектора, в котором представлены рекомендации по экологичной организации мероприятий, а также примеры из практики. Руководство помогает организаторам легче сопоставить принципы организации с целями экономичного развития ООН.
В этом году завершен также первый этап анализа политики в сфере музыки Таллинна. В первой части анализа представлен обзор того, как Таллинн посредством политики в нескольких сферах связан с музыкальной жизнью. Вторая часть анализа дает обзор результатов картографирования потребностей деятелей музыкальной сферы. В ходе проведенного Music Estonia анализа исследовалось также оформление и управление городом музыки как платформой для сотрудничества.
В течение двух лет город музыки поспособствовал проведению множества проектов, помог сделать музыку доступнее для людей разного возраста, предложил возможности выступления на международной сцене для музыкантов, а также сделал большой шаг навстречу деятелям сферы музыки.
В 2023 году при поддержке города музыки впервые состоялся Таллиннский детский джазовый фестиваль KRÄSH, на котором выступили известные артисты, состоялись обсуждения и различные мастер-классы. В этом году был инициирован пилотный проект молодежного билета города музыки, который предлагает молодежи доступ к культурным мероприятиям по льготной цене – со скидкой не менее 70% от обычной цены. Впервые город музыки создал для участников праздника песни и танца курируемую площадку для собраний и возможность для выступления на сцене вне зоны праздника.
Во второй половине текущего года был создан первый проект музыкальных троп Таллинна – аудиогид и вэб-страница. Первая тропа проводит по подвалам Старого города, которые были местом развития музыкальных субкультур в 90-е годы. Бесплатный аудиогид доступен на странице https://tallinnamuusikarajad.ee/.
Кроме того, были продолжены оказавшиеся успешными проекты города музыки. Например, бесплатные школьные концерты, в рамках которых более 12 000 таллиннских школьников смогли послушать музыку в живом исполнении. Второй год подряд проходил и Таллиннский фестиваль молодежных хоров, собравший 460 хористов со всей Эстонии.
Подробнее о городе музыки: https://muusikalinntallinn.ee/.