Город музыки: Таллинн подготовил руководство по экологичной организации музыкальных мероприятий

По словам вице-мэра Каареля Оя, первые два года в статусе города музыки были очень вдохновляющими. „Мы инициировали ряд различных начинаний и новых мероприятий в тесном сотрудничестве с представителями музыкальной сферы. Совместная работа доставляет большую радость, но еще больше радует понимание, что дальнейшие стремления города и представителей музыкальной сферы совпадают. Мы ценим доступность музыки, улучшение доступности площадок, а также всерьез размышляем над тем, как проводить мероприятия с наименьшим экологическим следом“, - добавил Оя.

Начиная с весны 2024 года организаторам музыкальных мероприятий в городе рекомендуется при организации мероприятия руководствоваться „зеленым райдером“. В сотрудничестве с фестивалем Tallinn Music Week и Вильяндиским фестивалем фолк-музыки создан „зеленый райдер“ музыкального сектора, в котором представлены рекомендации по экологичной организации мероприятий, а также примеры из практики. Руководство помогает организаторам легче сопоставить принципы организации с целями экономичного развития ООН.

В этом году завершен также первый этап анализа политики в сфере музыки Таллинна. В первой части анализа представлен обзор того, как Таллинн посредством политики в нескольких сферах связан с музыкальной жизнью. Вторая часть анализа дает обзор результатов картографирования потребностей деятелей музыкальной сферы. В ходе проведенного Music Estonia анализа исследовалось также оформление и управление городом музыки как платформой для сотрудничества.

В течение двух лет город музыки поспособствовал проведению множества проектов, помог сделать музыку доступнее для людей разного возраста, предложил возможности выступления на международной сцене для музыкантов, а также сделал большой шаг навстречу деятелям сферы музыки.