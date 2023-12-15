Шоубиз
15.12.2023, 17:39

Раскрыт райдер Семена Слепакова: номер люкс, кровать кинг-сайз

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ФОТО: Senya Taylor | Delfi Meedia

Комик и бард Семен Слепаков ждет от заказчиков выступлений в России перелет бизнес-классом из Тель-Авива в Москву, личную охрану и удлиненную версию автомобиля представительского класса. Райдер артиста раскрыли в Telegram-канале.

Кроме того, исполнителю важно, чтобы водитель автомобиля соблюдал тишину всю поездку. При этом в райдере отмечается, что за пределами СНГ предпочтительнее, чтобы он не был русскоговорящим. Проживать Слепаков согласен только в лучшей гостинице города, в номере люкс с кроватью размера кинг-сайз.

За 40 минут своего выступления комик требует 50 тысяч евро, отмечает канал.

Ранее сообщалось, что украинская певица Вера Брежнева подняла размер своего гонорара за корпоративы для россиян на 10 тысяч евро.

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