Итоги, которые мы ждали: Pornhub подвёл свою годовую статистику – какая любимая категория видео в Эстонии?

Портал представил множество инфографик, в которых представлены различные результаты по половому признаку, сексуальной ориентации, поисковые предпочтения по местам, время, проведенное людьми на Pornhub, и многое другое. Наслаждайтесь, делитесь информацией с друзьями, поднимайте тост, смейтесь, а главное, получайте удовольствие.

На первом месте в списке самых популярных поисковых запросов в этом году оказался термин „хентай“, который с годами становится все более популярным и занимает первое место в списке самых популярных запросов уже три года подряд. Только в США термин „хентай“ стал третьим по количеству поисковых запросов в этом году.

В этом году Pornhub сделал вывод, что людям нравится смотреть порно с участием своих сограждан!

Если говорить о демографических характеристиках посетителей, то средний возраст посетителей Pornhub составил 37 лет, что остается неизменным на протяжении последних нескольких лет. Затем наши статистики разбили посетителей по поколениям, чтобы получить более подробную информацию.

Большинство зрителей находятся в возрасте от 18 до 34 лет. Это более половины всей аудитории. Возрастная группа 18-24 лет составила 27 % от общего числа зрителей, а группа 25-34 лет - 26 %. После этого показатели снижаются. Возрастная группа от 35 до 44 лет составила 19 % всего трафика, а группа от 45 до 54 лет - 13 %. После этого показатели стали исчисляться однозначными числами. На группу от 55 до 64 приходится 8 %, а на группу 65+ - всего 7 %.

Любимые категории

Самой просматриваемой категорией 2023 года стала категория „Лесбиянки“. В 2022 году самой просматриваемой категорией также была „Лесбиянки“. Канада, Мексика, Австралия и часть Южной Америки проявили больший интерес к категории „Лесбиянки“, чем другие регионы мира.

Следом за „Лесби“ идет категория „Японки“, которая поднялась на +1 с 2022 года, оттеснив „Эбони“ на -1 место и заняв 3-е место по количеству просмотров. Категории Anal, MILF, Transgender и Mature увеличились на +1, а Threesome снизились на -4.