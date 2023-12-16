Низложен! Депардье лишили высшей награды Квебека за оскорбление женщин

„Скандальные высказывания Жерара Депардье, сделанные им на камеру, шокировали международную общественность, и неудивительно. Своим поведением он бросает тень на репутацию членов Ордена Квебека, в связи с чем я принял решение немедленно исключить его из Ордена“, — уточнил Лего.

Депардье был удостоен Ордена Квебека в 2002 году.

В 2018 году Депардье позволил себе оскорбительные высказывания во время визита в КНДР. Фильм, содержащий унизительные слова о женщинах и несовершеннолетней девочке, показал накануне французский телеканал France 2. После демонстрации фильма французская государственная телекомпания France Televisions перестала показывать фильмы с участием актера.