Шоубиз
16.12.2023, 10:00

Низложен! Депардье лишили высшей награды Квебека за оскорбление женщин

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FILE PHOTO: Gerard Depardieu waves as he arrives during a red carpet event for the movie "Novecento- Atto Primo" at the 74th Venice Film Festival in Venice
FILE PHOTO: Gerard Depardieu waves as he arrives during a red carpet event for the movie "Novecento- Atto Primo" at the 74th Venice Film Festival in Venice
ФОТО: Alessandro Bianchi | REUTERS

Актера Жерара Депардье лишили высшей награды канадской провинции Квебек — Ордена Квебека. Об этом сообщил телеканал CTV со ссылкой на главу провинции Франсуа Лего.

„Скандальные высказывания Жерара Депардье, сделанные им на камеру, шокировали международную общественность, и неудивительно. Своим поведением он бросает тень на репутацию членов Ордена Квебека, в связи с чем я принял решение немедленно исключить его из Ордена“, — уточнил Лего.

Депардье был удостоен Ордена Квебека в 2002 году.

В 2018 году Депардье позволил себе оскорбительные высказывания во время визита в КНДР. Фильм, содержащий унизительные слова о женщинах и несовершеннолетней девочке, показал накануне французский телеканал France 2. После демонстрации фильма французская государственная телекомпания France Televisions перестала показывать фильмы с участием актера.

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