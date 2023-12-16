Шоубиз
16.12.2023, 12:00

Названа причина смерти Мэттью Перри

 
File picture of U.S. actor Matthew Perry at the Evening Standard British Film Awards in London
File picture of U.S. actor Matthew Perry at the Evening Standard British Film Awards in London
ФОТО: NEIL HALL | REUTERS

Причиной смерти актера Мэттью Перри стало острое воздействие кетамина — сильнодействующего вещества, которое обычно используется как анестетик. Об этом сказано в отчете Управления судебно-медицинской экспертизы Лос-Анджелеса, сообщает CNN.

„При высоком уровне кетамина, обнаруженном в его посмертных образцах крови, основными причинами смерти могли быть как перевозбуждение сердечно-сосудистой системы, так и угнетение дыхания“, — говорится в отчете.

В заключении отмечено, что Перри проходил терапию кетамином от депрессии и тревоги. При этом последний прием препарата в рамках терапии был за полторы недели до его смерти — это значительно превышает время, в течение которого это вещество все еще должно был находиться в его организме.

Другими сопутствующими причинами смерти актера названы ишемическая болезнь сердца и воздействие бупренорфина, который используется для лечения расстройств, связанных с употреблением опиоидов.

Смерть Перри официально признана несчастным случаем.

Тело 54-летнего Перри было обнаружено днем 28 октября в бассейне в его доме в Лос-Анджелесе.

Перри многие годы боролся с зависимостью от обезболивающих лекарств и алкоголя и неоднократно лечился в реабилитационных клиниках. Об этом он, в частности, рассказывал в своей биографии, опубликованной в 2022 году.

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