Минюст РФ объявил „иноагентом“ актера Анатолия Белого

„А.А. Вайсман принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Выступал против специальной военной операции на Украине, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике. Участвовал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами. Выступал организатором и принимал участие в мероприятиях по сбору средств в поддержку Вооруженных Сил Украины. Проживает за пределами Российской Федерации“, — говорится на сайте минюста России.

„Ну, во-первых, спасибо за такую честь и возможность находиться в одной лодке с такими великими людьми как Андрей Макаревич, Борис Гребенщиков, Дмитрий Муратов, Noize MC, Виктор Шендерович, Тамара Эйдельман, Екатерина Шульман, Монеточка и многими-многими другими!

Во-вторых, это мощно — пытаться наказать картонным ярлыком человека, имеющего другое гражданство, живущего и работающего в другой стране.

В-третьих, это, действительно, высшее и единственно возможное для приличного человека признание от нынешнего руководства страны. Ждём введения новых званий „заслуженный иноагент“ и „народный иноагент“ — донеслось в ответ со стороны Белого.