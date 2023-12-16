Никита Пресняков уехал из США

„Вы не подумайте, я приехал в кино сниматься и это наша первая локация“, — написал Пресняков. При этом он не раскрыл другие детали своей командировки.

Вместе со своей женой Анной Красновой Пресняков переехал в США более года назад. В феврале 2023 года стало известно, что он принял псевдоним Nick Pres и начал заниматься клипмейкингом.

Не так давно Владимир Пресняков признавался, что у Никиты была боязнь прославиться как „внук Пугачевой“. По словам отца, Пресняков „до неадекватности“ чувствовал ответственность за то, что он родился в династии музыкантов. Он хотел добиться всего самостоятельно, без помощи известных родственников. Надо полагать, именно Преснякову, который сам долгое время жил и пел с уточнением „младший“, эти переживания понятны как никому.