Ток-шоу не помогли: апелляции старших детей и бывшей жены Градского не изменили раздел наследства

Дети композитора требовали выделить им больше наследства. Они получили дом в закрытом элитном поселке Подмосковья, участки земли в Подмосковье площадью около 4000 кв. м и квартиру в Москве.

Третья жена Градского Ольга подала иск в суд, так как хотела, чтобы ей выделили долю в части имущества, нажитого во время брака с мэтром. В ктябре 2023 года Ольге отказали в удовлетворении иска.

Обо всём этом дети и экс-супруга музыканта расссказывали на российских ток-шоу — и благодарные телезрители поделились на два лагеря и кинулись обвинять друг друга в продажности.

Но на этом суды не заканчиваются. 7 декабря Марина Коташенко уже сама подала в суд на детей композитора. Дата заседания пока не назначена.