Борис Акунин попрощался с российскими читателями

Борис Акунин написал: „Когда началась война, меня многие уговаривали перестать выпускать книги в стране-агрессоре. Моя позиция была такая: со своими читателями по собственной воле я не расстанусь; я разделяю плохое государство РФ и хорошую страну Россию. При этом в общественном поле я буду говорить и писать то, что считаю правильным.Так я себя и вел.

Комментировать провокацию, которую устроили путинские „воры на доверии“, я не собирался. Писателя обмануть — достижение невеликое. Уж что-то, а обманывать эта шушера умеет. В разговоре с клоунами, которые прикидывались украинцами, я говорил то же, что говорю и пишу публично:

- Я считаю путинский режим преступным.

- Я считаю развязанную им войну преступной.

- Я считаю действия российской армии преступными.

- Поражение Путина станет победой России.

- Россия станет свободной, только если „демосквизируется“, то есть превратится в настоящую федерацию.

- Украина имеет право отвечать ударом на удар.

- Я помогал, помогаю и буду помогать украинцам. (Про то, что я якобы согласен с тезисом „хороший русский — мертвый русский“, разумеется, брехня. Как принято у этой шушеры, они что-то в моих словах отрезали, что-то намухлевали, что-то перекомпоновали. Наплевать).

Но сегодня издательство АСТ, публикующее в РФ основную часть моих книг, объявило, что оно „приостанавливает“ выпуск и распространение моих книг. И это проигнорировать я уже не могу, поскольку дело касается не нишевой аудитории фсбшных шулеров, а моих многочисленных российских читателей.Напечатана, но, видимо, не выйдет в РФ книга „Мой календарь“. Сверстан, но, видимо, не выйдет в РФ 10 том моей „Истории российского государства“, посвященный ленинско-сталинской эпохе. Написан и, видимо, не выйдет в РФ беллетристический роман „Москва-Синьцзин“, сопровождающий 10 том.Что ж, значит эти книги будут опубликованы где-нибудь на территории свободы. А вы сможете купить их в электронном виде на моем авторском сайте BAbook. Спасибо путиноидам за рекламу.Дорогие российские читатели, если мы прощаемся, то на время - до тех пор, пока вы остаетесь под властью диктатуры.До встречи! Надеюсь, скорой.“