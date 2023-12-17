17.12.2023, 10:15
ВИДЕО | 30-летний бразильский певец умер на сцене
ФОТО: Youtube
Бразильский певец Педро Энрике скончался прямо во время своего выступления на церковном служении. Как сообщает Daily Mail, мероприятие проходило в городе Фейра-де-Сантана.
В Сеть попало видео с этого концерта. На нем видно, как 30-летний артист исполняет песни на христианскую тематику. Внезапно ему становится плохо и он падает прямо на сцене.
К нему сразу же подбежали гости мероприятия, однако спасти его не удалось. Энрике умер прямо во время концерта.
Судебная медицинская экспертиза установила, что у музыканта случился сердечный приступ.
Друзья Педро рассказали, что последнее время он жаловался на плохое самочувствие. По их словам, артист был истощен из-за регулярных выступлений.