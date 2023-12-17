ВИДЕО | 30-летний бразильский певец умер на сцене

В Сеть попало видео с этого концерта. На нем видно, как 30-летний артист исполняет песни на христианскую тематику. Внезапно ему становится плохо и он падает прямо на сцене.

К нему сразу же подбежали гости мероприятия, однако спасти его не удалось. Энрике умер прямо во время концерта.

Судебная медицинская экспертиза установила, что у музыканта случился сердечный приступ.

Друзья Педро рассказали, что последнее время он жаловался на плохое самочувствие. По их словам, артист был истощен из-за регулярных выступлений.