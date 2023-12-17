Игорь Саруханов опять развелся — через год после свадьбы

Ради жены на 30 лет моложе Саруханов привел себя в форму: похудел на 20 кг, изменил причёску и стиль одежды. Но седьмой брак исполнителя хита „Лодочка“ это не спасло — похоже, любовная лодочка певца разбилась о его карьеру. По крайней мере, в этом уверен сам 67-летний музыкант.

„Хочу поделиться изменениями — я женился, но всё длилось недолго. Может, я не рожден для этого? Я полностью погружен в профессию, я человек, который постоянно на гастролях, а поклонницы покупают билеты, чтобы со мной познакомиться… Любая женщина такое воспринимает с болью, — поделился Игорь Арменович. — Из-за легкого недоверия возникают недопонимания в семье, и поезд останавливается: он открывает свои двери, все выходят“.

Бывшая (уже) супруга подтвердила: официальная точка в отношениях поставлена, развод оформлен. А вот обнародованная бывшим причина расставания ее удивила: „Это самая смешная ложь, которую я когда-либо слышала. Но, как говорила Раневская, перебивать жалко — человек же старается. Конечно, причина в другом, но это я оставлю для самых близких. Всё, что могу сказать, — это поблагодарить Игоря за все хорошее, за урок, который нам дан обоим, отпустить плохое и пожелать ему и себе уже, наконец-то, после трех и семи браков стать мудрее“.

Как оказалось, после свадьбы дизайнер брала фамилию звездного мужа, но теперь намерена с ней расстаться. „Обязательно поменяю фамилию на Садовскую, когда появится время. Это фамилия моей прабабушки, она и сейчас является моим творческим псевдонимом“, — поделилась она.

Артист же не исключает, что когда-нибудь снова может отправиться в загс с очередной возлюбленной. „Если хочешь детей — женись, не хочешь — не женись, меня так учили папа, бабушка, дедушка. А я хочу детей!“, — рассуждает 67-летний Игорь.