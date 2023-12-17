Культура
17.12.2023, 13:01

На рождественском концерте в Пыхья-Таллинне выступит Уку Сувисте

 
Уку Сувисте.
Уку Сувисте.
ФОТО: Margus Pahv | Delfi Meedia

Во вторник, 19 декабря в 18 часов в церкви Пеэтели (Преэзи, 5) состоится Пыхья-Таллиннский рождественский концерт, на котором выступит Уку Сувисте.

По словам старейшины Пыхья-Таллинна Мануэлы Пихлап, районная управа и в этом году организует традиционный бесплатный концерт. „Ждем всех желающих послушать красивую музыку в преддверии Рождества“, — сказала Пихлап.

Двери открываются в 17:30. Вход свободный. Пыхья-Таллиннский Рождественский концерт состоится 19 декабря в 18 часов в церкви Пеэтели (Преэзи, 5).

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