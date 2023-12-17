17.12.2023, 13:01
На рождественском концерте в Пыхья-Таллинне выступит Уку Сувисте
ФОТО: | Delfi Meedia
Во вторник, 19 декабря в 18 часов в церкви Пеэтели (Преэзи, 5) состоится Пыхья-Таллиннский рождественский концерт, на котором выступит Уку Сувисте.
По словам старейшины Пыхья-Таллинна Мануэлы Пихлап, районная управа и в этом году организует традиционный бесплатный концерт. „Ждем всех желающих послушать красивую музыку в преддверии Рождества“, — сказала Пихлап.
Двери открываются в 17:30. Вход свободный. Пыхья-Таллиннский Рождественский концерт состоится 19 декабря в 18 часов в церкви Пеэтели (Преэзи, 5).
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