Умер кинорежиссер Отар Иоселиани

Среди самых известных фильмов Иоселиани, родившегося в Грузии, кинотрилогия „Листопад“, „Жил певчий дрозд“ и „Пастораль“, удостоенная наград международных фестивалей в Каннах и Берлине. Несколько фильмов Иоселиани также получали премии Венецианского международного кинофестиваля. В 1999 году он был удостоен премии Европейской киноакадемии.