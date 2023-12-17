Кино
17.12.2023, 13:29

Умер кинорежиссер Отар Иоселиани

 
Отар Иоселиани
Отар Иоселиани
ФОТО: Youtube

Кинорежиссер, сценарист, актер Отар Иоселиани умер в возрасте 89 лет. О смерти Иоселиани сообщил фотограф и журналист „Новой газеты“ Юрий Рост.

Среди самых известных фильмов Иоселиани, родившегося в Грузии, кинотрилогия „Листопад“, „Жил певчий дрозд“ и „Пастораль“, удостоенная наград международных фестивалей в Каннах и Берлине. Несколько фильмов Иоселиани также получали премии Венецианского международного кинофестиваля. В 1999 году он был удостоен премии Европейской киноакадемии.

В 2002 году за „Утро понедельника“ Иоселиани получил на Берлинском международном кинофестивале награду „Серебряный медведь“ как лучший режиссер.

В 2006 году Иоселиани стал кавалером французского ордена Почетного легиона.

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