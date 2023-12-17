Умер Колин Берджесс — музыкант группы AC/DC

„Очень грустно слышать о кончине Колина Берджесса. Он был нашим первым барабанщиком и очень уважаемым музыкантом. Не держи зла, покойся с роком, Колин, — пишут представители группы“.

Колину было 76 лет. Он входил в оригинальный состав AC/DC вместе с братьями-гитаристами Малькольмом и Ангусом Янгами, бас-гитаристом Ларри Ван Кридтом и вокалистом Дэйвом Эвансом. Группа была сформирована в 1973 году.