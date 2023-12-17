Шоубиз
17.12.2023, 19:00

Умер Колин Берджесс — музыкант группы AC/DC

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Колин Берджесс
Колин Берджесс
ФОТО: Youtube

16 декабря ушел из жизни Колин Берджесс, первый ударник рок-группы AC/DC. Об этом сообщил музыкальный коллектив у себя в соцсетях.

„Очень грустно слышать о кончине Колина Берджесса. Он был нашим первым барабанщиком и очень уважаемым музыкантом. Не держи зла, покойся с роком, Колин, — пишут представители группы“.

Причина смерти пока не называется.

Колину было 76 лет. Он входил в оригинальный состав AC/DC вместе с братьями-гитаристами Малькольмом и Ангусом Янгами, бас-гитаристом Ларри Ван Кридтом и вокалистом Дэйвом Эвансом. Группа была сформирована в 1973 году.

Также Берджесс был барабанщиком австралийской рок-группы The Masters Apprentices.

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