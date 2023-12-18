ВИДЕО | „Слет иноагентов“: юбилейный концерт Андрея Макаревича собрал весь цвет новой российской эмиграции, пришла и Алла Пугачева(5)
На днях бессменный вокалист „Машины времени“ отметил 70-летие на сцене. Поздравить его собрались многие артисты, которые или покинули Россию, или пообещали больше там не выступать.
Концерт в театре „Гешер“ в Тель-Авиве назывался „НЕЮБИЛЕЙ. Встреча друзей, воспоминаний и песен“.
Лайма Вайкуле вышла на сцену, исполнив популярный хит Макаревича „Он был старше нее“. Максим Леонидов тоже решил порадовать зрителей, но уже своей песней „Письмо“. Он же вместе с юбиляром и Татьяной Лазаревой исполнил хит „Тонкий шрам на любимой попе“.
Алла Пугачёва поздравила Макаревича не только лично, но и посвятила ему отдельную публикацию в социальных сетях — таких почестей удостаиваются немногие. „Идем с Максом на юбилей замечательного музыканта. Андрею — 70 лет. Будем гулять. „Пока не меркнет свет, пока горит свеча“. Всем привет“, — подписала она селфи в блоге. Галкин, к слову, поднялся на сцену с небольшим монологом.
С переделкой старой песни Макаревича выступил ещё один „беглец“ Семён Слепаков.