ФОТО | В пятницу Русский театр отметил свое 75-летие. Смотрите, кто пришёл на юбилей

За юбилейный год театр выпустил 12 постановок, которые посмотрели более 70 тысяч зрителей. Очень важно, что снова после долгого перерыва труппа пополнилась молодыми, талантливыми и серьезно заявившими о себе актерами. И, конечно, очень укрепилась режиссура, удалось пригласить Тимофея Кулябина и Юлию Ауг, в театре появился новый художественный руководитель Дмитрий Петренко. Творческая команда, сплотившаяся вокруг Русского театра, пополнилась громкими именами европейского уровня.

В планах театра дать голос тем, кого лишили этой возможности на исторической родине. И в этом заключается новая роль Русского театра в европейском пространстве. Уже в мае начнет работу Иван Вырыпаев и его команда из фонда „Teal House“, именитая художник-концептуалист, автор нашумевшей акции к юбилею театра „Вишневый сад“ Ксения Перетрухина продолжит работу уже как сценограф в постановке Семена Александровского по рассказу Юлия Даниэля, известный драматург Ася Волошина пишет специально для театра пьесу о судьбе Хармса. С театром продолжит сотрудничество греческий режиссер Георгий Кутлис, в репертуаре появится пьеса Стоппарда „Герои“. Это будет творческая балтийская коллаборация с участием русского, эстонского и латышского актеров в постановке литовского режиссера.

До своего первого столетия театру остается всего 25 лет, которые театр намерен провести интересно, весело и талантливо, и здесь есть для этого все предпосылки.

ФОТО: Николай Алхазов и Диана Янсон