ФОТО | В пятницу Русский театр отметил свое 75-летие. Смотрите, кто пришёл на юбилей(6)
В пятницу театр отметил свое 75-летие. Юбилейный вечер был наполнен сюрпризами. Многие могли примерить костюмы, познакомиться со многими актерами, побродить по большой стене. Посмотреть и исследовать все инсталляции. Все гости создавали эту праздничную атмосферу.
За юбилейный год театр выпустил 12 постановок, которые посмотрели более 70 тысяч зрителей. Очень важно, что снова после долгого перерыва труппа пополнилась молодыми, талантливыми и серьезно заявившими о себе актерами. И, конечно, очень укрепилась режиссура, удалось пригласить Тимофея Кулябина и Юлию Ауг, в театре появился новый художественный руководитель Дмитрий Петренко. Творческая команда, сплотившаяся вокруг Русского театра, пополнилась громкими именами европейского уровня.
В планах театра дать голос тем, кого лишили этой возможности на исторической родине. И в этом заключается новая роль Русского театра в европейском пространстве. Уже в мае начнет работу Иван Вырыпаев и его команда из фонда „Teal House“, именитая художник-концептуалист, автор нашумевшей акции к юбилею театра „Вишневый сад“ Ксения Перетрухина продолжит работу уже как сценограф в постановке Семена Александровского по рассказу Юлия Даниэля, известный драматург Ася Волошина пишет специально для театра пьесу о судьбе Хармса. С театром продолжит сотрудничество греческий режиссер Георгий Кутлис, в репертуаре появится пьеса Стоппарда „Герои“. Это будет творческая балтийская коллаборация с участием русского, эстонского и латышского актеров в постановке литовского режиссера.
До своего первого столетия театру остается всего 25 лет, которые театр намерен провести интересно, весело и талантливо, и здесь есть для этого все предпосылки.
ФОТО: Николай Алхазов и Диана Янсон