18.12.2023, 15:03
Умер актер из сериалов „Клиника“ и „Офис“ Джек Аксельрод
ФОТО: Youtube
Американский актер Джек Аксельрод, снявшийся в сериалах „Клиника“, „Офис“, „Декстер“, умер на 94-ом году жизни. Об этом написал журнал The Hollywood Reporter.
По информации издания, актер ушел из жизни 28 ноября „по естественным причинам“ в Лос-Анджелесе. Он не дожил до своего Дня рождения всего два месяца.
Аксельрод участвовал в 90 проектах, среди которых „Даллас“, „Династия“, „Меня зовут Эрл“, „В Филадельфии всегда солнечно“, „Трансформеры“ и „Одинокий рейнджер“. Его актерская карьера началась с картины „Бананы“ Вуди Аллена в 1971 году.