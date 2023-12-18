Шоубиз
18.12.2023, 15:03

Умер актер из сериалов „Клиника“ и „Офис“ Джек Аксельрод

 
Jack Axelrod
Jack Axelrod
ФОТО: Youtube

Американский актер Джек Аксельрод, снявшийся в сериалах „Клиника“, „Офис“, „Декстер“, умер на 94-ом году жизни. Об этом написал журнал The Hollywood Reporter.

По информации издания, актер ушел из жизни 28 ноября „по естественным причинам“ в Лос-Анджелесе. Он не дожил до своего Дня рождения всего два месяца.

Аксельрод участвовал в 90 проектах, среди которых „Даллас“, „Династия“, „Меня зовут Эрл“, „В Филадельфии всегда солнечно“, „Трансформеры“ и „Одинокий рейнджер“. Его актерская карьера началась с картины „Бананы“ Вуди Аллена в 1971 году.

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