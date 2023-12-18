„Да подавитесь“: Депардье сдал свой Орден Почетного легиона министру культуры Франции

Актёр Жерар Депардье после обвинений в оскорбительном общении с женщинами заявил, что передает свой орден Почетного легиона в распоряжение министра культуры Франции Римы Абдул-Малак, сообщает AFP.

Адвокаты артиста Беатрис Гайсманн Ашиль и Кристиан Сен-Пале пояснили, что на этот шаг артист пошел после того, как министр культуры Римы Абдул-Малак заявила, что Совет ордена инициирует дисциплинарную процедуру на фоне обвинений Жерара Депардье в непристойных замечаниях и домогательствах в отношении женщин.

Правозащитники Депардье упрекнули министра культуры, что её высказывания могут быть „ещё одним ударом по уже умирающей презумпции невиновности“. По словам адвокатов, Депардье подвергается „масштабной травле“, которую Рима Абдул-Малак должна пресекать.

Депардье лишили Ордена Квебека.

Что же такого наговорил Жерар, что теперь приходится говорить о травле? По итогам шестидневной поездки Депардье в КНДР в 2018-м был смонтирован документальный фильм. „Однако поведение Жерара Депардье оказалась настолько непристойным, что фильм так никогда и не показали публике“, — отмечают авторы телепередачи на France 2.

Но черновые кадры показали в телепередаче на France 2 пять лет спустя. Судя по этим кадрам, Жерар Депардье отпускает непристойные инсинуации „в большинстве случаев“, когда оказывается рядом с женщинами, указывают авторы телефильма, отсмотревшие около 18 часов видеоматериалов с Депардье в КНДР. Причем он это делает под камеру.

В передаче показано, как Депардье многократно ставит свою северокорейскую переводчицу в неловкое положение репликами вроде: „Я вешу 124 килограмма без эрекции, а с эрекцией — 126“, „У меня бревно в трусах“, „Ты будешь принимать душ и думать обо мне“ и т.п.

Находясь в конюшне, он допускает сексуализированные реплики о девочке в возрасте около 10 лет: „Если она поскачет галопом, у нее будет оргазм. Видишь, она трется [о седло]“. Он также рассказывает своей переводчице почему, как он считает, женщинам нравится ездить верхом.