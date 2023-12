Brit Floyd выступит в Таллинне с незабываемым концертом, посвященным музыке Pink Floyd

Поклонников ждут классические треки из каталога альбомов Pink Floyd, в том числе хиты из альбомов „The Dark Side of the Moon“, „The Wall“, „Wish You Were Here“, „Animals“, „The Division Bell“ и „Meddle“. Слушатель отправится в путешествие по лучшим произведениям Pink Floyd, напоминающее о невероятном влиянии, которая оказала группа на рок-музыку.