Brit Floyd выступит в Таллинне с незабываемым концертом, посвященным музыке Pink Floyd

Выступления Brit Floyd — это больше, чем просто концерты, это захватывающий опыт, который отражает суть и дух легендарной музыки и живых выступлений Pink Floyd, уникальным и необычным способом передавая впечатления от музыки группы. На этот раз они обещают, что их шоу превзойдет все ожидания. Шоу P·U·L·S·E 2024 отдает дань уважения последнему туру Pink Floyd в истории „Division Bell“. Это экстравагантное выступление продолжительностью два с половиной часа включает в себя завораживающее лазерное и световое шоу, фантастический кольцевой экран и другие сценические эффекты, от которых у вас перехватит дыхание.

Поклонников ждут классические треки из каталога альбомов Pink Floyd, в том числе хиты из альбомов „The Dark Side of the Moon“, „The Wall“, „Wish You Were Here“, „Animals“, „The Division Bell“ и „Meddle“. Слушатель отправится в путешествие по лучшим произведениям Pink Floyd, напоминающее о невероятном влиянии, которая оказала группа на рок-музыку.

Группу возглавляет известный гитарист-вокалист и музыкальный руководитель Дэмиан Дарлингтон, который выступил на более чем 2500 концертах, связанных с Pink Floyd. Это означает, что Дарлингтон может передать по-настоящему аутентичную энергию Pink Floyd. „Несмотря на то, что я играю Pink Floyd более 30 лет, люди удивляются, узнав, что я до сих пор слушаю их музыку“, — усмехнулся Дарлингтон в интервью в этом году, отмечая 50-летие со дня выхода культового альбома „Dark Side of the Moon“. „И мне очень даже нравится их музыка!“

На сцене к Дарлингтону присоединятся многие другие талантливые музыканты, такие как Ян Кеттелл, Эдо Скордо и победительница конкурса Canadian Superstar Ева Авила, которые внесут свой вклад в создание музыкальных впечатлений по-настоящему высокого уровня.