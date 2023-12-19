Впервые в Таллинне выступит Вадик Королёв - соавтор песен и голос группы OQJAV

OQJAV - популярный в своём сегменте коллектив, помимо непосредственно музыки существующий на смежных областях искусства, прежде всего - театра, кино, оранжереи, библиотеки, лесной тропы, прогноза погоды

С середины 2022 года участники группы находятся порознь географически, и Вадик осваивает условно бардовский мир, где мало нот, но есть человек, контакт, разговор без дистанции

На концерте будут рассказы и песни под гитару, как песни группы, так и новые песни разлуки.

Уютный предрождественский вечер с камином и глинтвейном в Põhja Öökull.

Количество мест ограничено.

Двери 18.00

Начало 19.00

Количество мест ограничено.

Бронируйте билет по ссылке. Подробности с реквизитами на оплату придут вам на почту.

5 фактов о Вадике Королеве и группе OQJAV1.

Группа OQJAV - исполняет музыку в стиле инди-поп. Вадик - автор музыки и текстов, а также вокалист группы

Группа удостоена премий „Степной волк“ Артемия Троицкого и „Золотая горгулья“ и также номинирована на на премию „Российский артист года“ по версии MTV Europe Music Awards (2016) Вадик - участник легендарного проекта Ромы Либерова „После России“ Вадик снялся в двух художественных фильмах - „Человек из Подольска“ (исполнитель главной роли) и „Город уснул“ Вадик скоро выступит в Таллине - регистрация по ссылке в шапке профиляP.S. Вадик настаивает, чтобы его называли именно так, а не „Вадим“, так как не ассоциирует себя с полным именем.