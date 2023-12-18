ФОТО И ВИДЕО | „Люди в живую гораздо приятнее, чем в комментариях“: крупнейшее автосообщество „EZ-дуны“ собралось вместе на традиционный кофе(14)
В эпоху цифровых взаимодействий, когда общение за компьютерным экраном становится все более распространенным, встречи в реальной жизни приобретают особенное значение. В эту субботу крупнейшее автосообщество „EZ-дуны“ собралось вместе на традиционное кофепитие, чтобы познакомиться, пообщаться и насладиться красивым фейерверком.
Автомобильное сообщество „EZ-дуны“ славится активным и оперативным распространением дорожной информации, а также своей взаимопомощью на дорогах. Несмотря на то, что участники сообщества активно общаются онлайн, встречи в реальной жизни остаются невероятно важным моментом, ведь, как подмечает один из организаторов встречи - нахамить или грубо ответить онлайн становится гораздо сложнее, если знаешь человека лично. Подобные оффлайн встречи создают более глубокие связи, чем просто обмен комментариями или лайками. Лица, ранее известные по никнеймам и аватаркам, становятся реальными людьми с именами, характерами и уникальными историями.
Организаторы встречи признались, что подобные кофепития создаются исключительно на личной инициативе администраторов группы, никакие деньги не собираются, лишь привлекаются активисты и спонсоры, которые готовы поддержать инициативу.
Программа вечера была насыщенной: были организованы и викторина, и лотерея, и новогодний фейс арт, также рождественские пакетики с подарками для детей, а изюминкой вечера стал красивый фейерверк от Tulepood.