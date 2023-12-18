ФОТО И ВИДЕО | „Люди в живую гораздо приятнее, чем в комментариях“: крупнейшее автосообщество „EZ-дуны“ собралось вместе на традиционный кофе

Автомобильное сообщество „EZ-дуны“ славится активным и оперативным распространением дорожной информации, а также своей взаимопомощью на дорогах. Несмотря на то, что участники сообщества активно общаются онлайн, встречи в реальной жизни остаются невероятно важным моментом, ведь, как подмечает один из организаторов встречи - нахамить или грубо ответить онлайн становится гораздо сложнее, если знаешь человека лично. Подобные оффлайн встречи создают более глубокие связи, чем просто обмен комментариями или лайками. Лица, ранее известные по никнеймам и аватаркам, становятся реальными людьми с именами, характерами и уникальными историями.