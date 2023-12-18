Врал о „завязке“: друг Мэттью Перри раскрыл неприятную правду о покойном

Год назад Перри искренне рассказал в мемуарах о своей самой большой боли. Из-за пагубного пристрастия к наркотикам он десятки раз отправлялся на реабилитацию, 30 лет был в терапии, отходил на 6 тысяч встреч анонимных алкоголиков. Но ничто не вытащило его из страшной ямы. Не спасали его и уговоры коллег по сериалу „Друзья“. „Я не знал, как остановиться. Если бы полиция пришла ко мне домой и сказала: „Если ты сегодня напьешься, мы отправим тебя в тюрьму“, то я бы начал собирать вещи“.

В какой-то момент Мэттью понял, что умирает, у него начали выявлять все больше опасных заболеваний, например, хроническую печеночную недостаточность, за которой последовал бы цирроз печени. Его ждал долгий путь, но он верил, что справится со всеми трудностями. Особенно его поддерживали слова и помощь Дженнифер Энистон.

Голливудская звезда недавно делилась, что ее друг действительно поборол зависимости и шел на поправку. „Он бросил курить. Он набирал форму. Он был счастлив — это все, что я знаю, — говорила актриса в интервью Variety. — Я хочу, чтобы люди знали, что он был действительно здоров и выздоравливал. Он так усердно работал“.

Но бывшая избранница артиста убеждала, что он определенно снова начал употреблять. „Я не верю, что Мэтью Перри только что утонул в джакузи — я боюсь, что у него случился рецидив!“ — уверяла Кейти Эдвардс, шокированная известием о его смерти.

Женщина вспоминала, как во время их романа актер становился непохожим на себя. „На мои слова о том, что ему надо бы притормозить, он отвечал: „Нет, я Мэттмен““, — откровенничала она.

Теперь похожую версию озвучивает друг Мэттью, который попросил журналистов не раскрывать свое имя. „Он никогда не был „чистым“. Это очень печально. Вы знаете, это самая большая ложь, которую он сказал, вероятно, самому себе“, — с грустью поведал он.

„Он мог быть манипулятором, когда дело доходило до его борьбы с употреблением наркотиков. Но это была такая борьба, такая битва, и он сражался каждый день до конца“, — добавил знакомый звезды.