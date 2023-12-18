Еле ходит: Александр Буйнов больше не может скрывать проблемы со здоровьем

На днях хромающий Буйнов принял участие в одном из праздничных концертов. Очевидцы, наблюдавшие за кулисами за подготовкой артиста к выходу на сцену, заметили, что каждый шаг давался ему с трудом. Певец явно не хотел портить окружающим новогоднее настроение, но изображать веселье через силу у него получилось плохо.

Новый год он, кстати, будет встречать дома в спокойной обстановке. Он рассказал журналистам, что рядом с ним в новогоднюю ночь будет находиться его любимая жена Алена. Видимо, сил на буйное веселье у заметно сдавшего Буйнова просто нет. Напомним, что в 00-х ему поставили неутешительный диагноз — рак предстательной железы. После нескольких лет лечения врачам удалось добиться наступления ремиссии. Недавно в СМИ попали слухи о том, что у Буйнова случился рецидив онкологии, однако сам он подтверждать эту информацию отказывается.