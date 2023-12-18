Брэду Питту — 60: главные романы в жизни (не)стареющего секс-символа

Претендент на самый короткий роман в истории — отношения Питта с актрисой Кристиной Эпплгейт продлились всего один день. Познакомились они незадолго до премии MTV Music Video Awards, сходили на несколько коротких свиданий, а затем появились на церемонии вручения музыкальных наград в качестве официальной пары. Кажется, вечер прошел не слишком удачно, потому как к полуночи Кристина сообщила Брэду, что между ними все кончено. Что именно произошло, так и остается загадкой.

Красавицу Шэлейн Питт встретил на съемочной площадке сериала „Даллас“. Ситуация сложилась, мягко говоря, щекотливая, ведь девушке на тот момент едва исполнилось 15 лет. Официально свои отношения пара не подтверждала, но и не опровергла. Молодые люди не стеснялись вместе появляться перед камерами и проявлять в свете объективов нежность, которую тяжело было назвать лишь дружеской. Когда закончились съемки сериала, закончились и отношения, а много позже, в январе 2023-го, Питт заявил, что именно с Шэлейн у него была лучшая постельная сцена за всю карьеру.

Следующей на очереди для Питта стала американская актриса и модель Робин Гивенс, с которой актер познакомился на съемках фильма „Староста класса“. Надо сказать, что, решившись приударить за Гивенс, Питт продемонстрировал большую смелость, ведь в то время Робин была замужем за Майком Тайсоном. Более того, одиозный боксер даже застукал жену с любовником, но избиения Питт каким-то образом умудрился избежать. В итоге Гивенс и Питт расстались. Но и брак девушки с Тайсоном был, по сути, разрушен. Пара развелась в 1988 году.

Первый серьезный роман красавчика Брэда датируется серединой 1980-х. Совсем еще молодой и в то время мало кому известный актер воспылал страстью к британской поп-певице Синитте. Питт увидел ее выступление по телевизору и попросил своего агента организовать встречу. Брэд и Синитта встречались в общей сложности два года. По словам певицы, Питт был „веселым и очень милым“, но она все же решила порвать с ним, так как поняла, что их отношения зашли в тупик.

Джилл Шолен (1989)

После истории с Эпплгейт Питт отправился лечить задетое самолюбие. И нашел лекарство в лице актрисы Джилл Шолен, которую он встретил на съемках „Пропуска занятий“. Вероятно, необъяснимый разрыв с Эпплгейт довольно сильно сказался на мировосприятии Брэда: пытаясь доказать, что он способен на серьезные отношения, он предложил Джилл руку и сердце. Та ответила согласием. Но через три месяца взяла свои слова назад. Говорят — встретила другого. Впоследствии Питт признался, что это расставание было одним из самых тяжелых в его жизни.

Джульетт Льюис (1989 — 1993)

Новые отношения Питт нашел там, где находил их практически всегда до этого — а именно на съемочной площадке. Во время съемок картины „Умереть молодой“ 27-летний Брэд познакомился с 17-летней Джульетт Льюис. По ее словам, завязавшиеся отношения были наполнены романтикой и удивительными эмоциями, Питт был обходителен, весел, окружал девушку всеми возможными знаками внимания. А закончилось все так же естественно, как и началось — пара просто исчерпала запас интереса друг к другу. Уже через год Питта ждал грандиозный прорыв в работе, а вот Льюис переживала разрыв гораздо более тяжело. Девушка впала в депрессию и даже начала употреблять запрещенные вещества, из-за чего ее неплохо развивавшаяся карьера сильно пострадала.

Брэд называл Гвинет „ангелом во плоти“ и „любовью всей жизни“, журналисты же называли их самой красивой парой Голливуда. В 1996 году Питт сделал Пэлтроу предложение. Но, увы, свадьба так и не состоялась, а уже через год пара сделала шокирующее для многих объявление о расставании. Позже в интервью Гвинет сказала, что Брэд оказался „слишком хорош“ для нее, а ее отец любил Питта „почти как сына“. Что именно стало причиной разрыва, до сих пор неясно, впрочем, теперь это уже дела давно минувших дней.