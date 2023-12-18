Брэду Питту — 60: главные романы в жизни (не)стареющего секс-символа
Сегодня нестареющему ловеласу Брэду Питту исполняется 60 лет. Его имя еще лет 20 назад стало нарицательным, превратившись в синоним словосочетания „красивый мужчина“. И сегодня в его активе — не только множество вполне заслуженных наград, включая два „Оскара“, два „Золотых глобуса“ и приз Венецианского кинофестиваля за лучшую мужскую роль, но и целая россыпь ярких романов, о которых вспоминают „7 дней“.
Синитта (1984 — 1986)
Первый серьезный роман красавчика Брэда датируется серединой 1980-х. Совсем еще молодой и в то время мало кому известный актер воспылал страстью к британской поп-певице Синитте. Питт увидел ее выступление по телевизору и попросил своего агента организовать встречу. Брэд и Синитта встречались в общей сложности два года. По словам певицы, Питт был „веселым и очень милым“, но она все же решила порвать с ним, так как поняла, что их отношения зашли в тупик.
Робин Гивенс (1986 — 1987)
Следующей на очереди для Питта стала американская актриса и модель Робин Гивенс, с которой актер познакомился на съемках фильма „Староста класса“. Надо сказать, что, решившись приударить за Гивенс, Питт продемонстрировал большую смелость, ведь в то время Робин была замужем за Майком Тайсоном. Более того, одиозный боксер даже застукал жену с любовником, но избиения Питт каким-то образом умудрился избежать. В итоге Гивенс и Питт расстались. Но и брак девушки с Тайсоном был, по сути, разрушен. Пара развелась в 1988 году.
Шэлейн МакКолл (1987 — 1988)
Красавицу Шэлейн Питт встретил на съемочной площадке сериала „Даллас“. Ситуация сложилась, мягко говоря, щекотливая, ведь девушке на тот момент едва исполнилось 15 лет. Официально свои отношения пара не подтверждала, но и не опровергла. Молодые люди не стеснялись вместе появляться перед камерами и проявлять в свете объективов нежность, которую тяжело было назвать лишь дружеской. Когда закончились съемки сериала, закончились и отношения, а много позже, в январе 2023-го, Питт заявил, что именно с Шэлейн у него была лучшая постельная сцена за всю карьеру.
Кристина Эпплгейт (1989)
Претендент на самый короткий роман в истории — отношения Питта с актрисой Кристиной Эпплгейт продлились всего один день. Познакомились они незадолго до премии MTV Music Video Awards, сходили на несколько коротких свиданий, а затем появились на церемонии вручения музыкальных наград в качестве официальной пары. Кажется, вечер прошел не слишком удачно, потому как к полуночи Кристина сообщила Брэду, что между ними все кончено. Что именно произошло, так и остается загадкой.
Джилл Шолен (1989)
После истории с Эпплгейт Питт отправился лечить задетое самолюбие. И нашел лекарство в лице актрисы Джилл Шолен, которую он встретил на съемках „Пропуска занятий“. Вероятно, необъяснимый разрыв с Эпплгейт довольно сильно сказался на мировосприятии Брэда: пытаясь доказать, что он способен на серьезные отношения, он предложил Джилл руку и сердце. Та ответила согласием. Но через три месяца взяла свои слова назад. Говорят — встретила другого. Впоследствии Питт признался, что это расставание было одним из самых тяжелых в его жизни.
Джульетт Льюис (1989 — 1993)
Новые отношения Питт нашел там, где находил их практически всегда до этого — а именно на съемочной площадке. Во время съемок картины „Умереть молодой“ 27-летний Брэд познакомился с 17-летней Джульетт Льюис. По ее словам, завязавшиеся отношения были наполнены романтикой и удивительными эмоциями, Питт был обходителен, весел, окружал девушку всеми возможными знаками внимания. А закончилось все так же естественно, как и началось — пара просто исчерпала запас интереса друг к другу. Уже через год Питта ждал грандиозный прорыв в работе, а вот Льюис переживала разрыв гораздо более тяжело. Девушка впала в депрессию и даже начала употреблять запрещенные вещества, из-за чего ее неплохо развивавшаяся карьера сильно пострадала.
Гвинет Пэлтроу (1994 — 1997)
Брэд называл Гвинет „ангелом во плоти“ и „любовью всей жизни“, журналисты же называли их самой красивой парой Голливуда. В 1996 году Питт сделал Пэлтроу предложение. Но, увы, свадьба так и не состоялась, а уже через год пара сделала шокирующее для многих объявление о расставании. Позже в интервью Гвинет сказала, что Брэд оказался „слишком хорош“ для нее, а ее отец любил Питта „почти как сына“. Что именно стало причиной разрыва, до сих пор неясно, впрочем, теперь это уже дела давно минувших дней.
Дженнифер Энистон (1998 — 2004)
Можно предположить, что Брэд и Дженнифер тоже познакомились на съемочной площадке, но это не так. На самом деле свидание вслепую для них организовали агенты в 1998-м. Через год Питт и Энистон объявили о помолвке, вместе появились на концерте Стинга в Нью-Йорке. В 2000-м они сыграли великолепную свадьбу в Малибу. И следующие четыре года их брак был если и не образцовым, то очень близким к тому. Переломным эпизодом стало утверждение Питта на главную роль в фильме „Мистер и миссис Смит“. Брак дал трещину, в 2005-м Брэд и Дженнифер развелись. Официально причиной разрыва были названы „неразрешимые противоречия“. Неофициально считается, что „развела“ Питта и Энистон та, о ком речь пойдет ниже.
Анджелина Джоли (2006 — 2016)
Довольно долго они отрицали свои отношения. А в 2006-м совершенно внезапно появились вместе на публике и, более того, сообщили, что ждут ребенка. 27 мая на свет появилась девочка, которой дали имя Шайло. Через два года Анджелина родила уже двойню: мальчика Нокса и девочку Вивьен. Свадьба же состоялась только в 2014-м — спустя почти девять лет после начала отношений. Создавалось впечатление, что этот брак станет одним из самых крепких и образцовых в Голливуде. Впечатление это испарилось через два года — в 2016-м пара объявила о разводе. Джоли заявила, что все дело в разногласиях по поводу методов воспитания детей, а также — в алкогольной зависимости Питта. Далее наступил этап долгих и сложных судебных разбирательств, окончательно завершившихся лишь в 2019 году. Впрочем, разногласия между экс-супругами периодически вспыхивают до сих пор.
В прессе то и дело всплывают сообщения о новых увлечениях Питта, впрочем, серьезными их назвать тяжело. Были разговоры о романах Брэда с дизайнером и архитектором Нери Оксман, моделями Николь Потуральски и Эмили Ратаковски. Серьезного развития эти истории не получили, но и без того список любовных похождений одного из главных секс-символов Голливуда оказался более чем внушительным.