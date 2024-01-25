„Мы знаем этого пацана“. Журналист Алексей Яблоков — о нашумевшем сериале Жоры Крыжовникова

Наш герой растет без отца, в простой семье. У него есть школа и музыка. Ничто не омрачает его существования, пока стычка со случайным хулиганом не приводит его в одну из уличных банд. Оказывается, бывает и другая жизнь — дерзкая и пьянящая, как глоток морозного воздуха.

Само собой, за этот глоток приходится платить. Чтобы вступить в группировку, герой проходит сложную и опасную проверку. Взамен жизнь дарит ему несколько потрясающих уроков, которые, конечно, могли бы лечь в основу какой-нибудь конституции. Например: „Пацаны не извиняются“. Или: „Мать надо беречь“. Кроме того, наш герой получает кличку „Пальто“.

Именно с этого момента начинается возмужание, которое, как обычно, сопровождается искушениями. Несчастная любовь к женщине-милиционеру. Она любит группу „Кино“ и негромко напевает: „Перемен требуют наши сердца“. Но тут же выясняется, что это дьявольское наваждение: она его использует, и вообще с ментами дружить — гибельный путь. Ты им правду, а они тебя кирпичом по почкам. В тоске безумных сожалений наш герой идет на „квартирник“, но там его встречают какие-то размалеванные, недружественные партнеры. Они поют неприятные песни и называют героя гопником и убийцей. Он отрешенно молчит. А потом подходит к пианино и начинает играть — так что все заслушиваются. А потом роняет: „Покеда, чушпаны“, — и уходит. А чушпаны остаются.

Начинается борьба за место под северным солнцем. Жизнь не щадит нашего героя. В разборке ему сильно достается. Придя в себя на больничной койке, он снова и снова перебирает в памяти свои ошибки. Упомянутая женщина-милиционер предлагает ему бульон и упрашивает заняться музыкой. Но теперь Пальто — настоящий пацан. Он не пьет бульон и не верит в музыку. Вместо этого он голыми руками до полусмерти избивает пацана из враждебной группировки. Око за око. Некоторые соратники пытаются его упрекнуть, но старший тихо говорит: „Молодец“. И это действует сильнее Баха, бульона и любви. Пальто идет в гору.