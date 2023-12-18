Умер актер и танцор Дмитрий Красилов, известный по клипам группы LittleBig

Красилов получил известность после съемок в клипе группы LittleBig Uno. Сегодня его тело обнаружили в его квартире без признаков жизни.

Предварительно, ему стало плохо вчера, когда он возвращался с работы. Дмитрий Красилов скончался из-за болезни сердца. Она может быть связана с лишним весом.

Точную причину смерти установит медицинская экспертиза.

Дмитрий Красилов родился в городе Заринске Алтайского края. С детства он занимался танцами. Он был членом танцевального коллектива „Улыбка“, затем музыкального театра „Зазеркалье“. В 2016 году артист окончил Алтайский государственный институт культуры в Барнауле.

Красилов также снимался в сериалах. Он принял участие в таких проектах как „Толя-робот“, „Ивановы-Ивановы“ и „Дылды“.