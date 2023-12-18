Причина смерти танцора Пухляша: от чего умер Дмитрий Красилов

Дмитрий Красилов был найден мертвым у себя в московской квартире днем 18 декабря. Накануне он работал в студии, но внезапно почувствовал себя плохо и отпросился домой. Вечером он не вышел на связь, на звонки утром тоже не ответил, поэтому друзья и коллеги поспешили приехать к нему, чтобы проверить. Но никто им не открыл дверь, пишет Starhit.

Пришлось вызывать сотрудников МЧС, а те уже взломали дверь и нашли в квартире тело Пухляша. Первые выводы о причине смерти уже появились.

„Предварительно, Дмитрий Красилов скончался из-за болезни сердца. Она может быть связана с лишним весом. Точную причину смерти установит медицинская экспертиза“, - сообщает инсайдер в СМИ.

Отметим, что Пухляшу было всего 29 лет. Он родился 22 июня 1994 года в городе Заринске Алтайского края. Популярность пришла к Красилову после участия в четвертом сезоне шоу „Танцы“, а затем он снялся в легендарном клипе на песню UNO группы Little Big. Причем, многие до сих пор связывают имя Дмитрия со знаменитыми панками и поэтому, когда коллектив распался, то многие посочувствовали ему. Но сам Пухляш подчеркивал: он был независим и не состоял в группе.

„Не было такого, что ребята взяли меня к себе в группу, а потом с позором выгнали, как это подали СМИ. Вышло интервью Антохи Лиссова, в котором он странно высказался. И все подумали, что меня прогнали из коллектива. Мы с Антоном даже поговорили после этого, и он подтвердил, что не имел в виду ничего плохого. Мы не враги, разошлись без криков и ссор, сейчас можем иногда переписываться в соцсетях. Я же не был участником группы Little Big, я просто приглашенный актер“, — говорил Дмитрий.