Папарацци впервые застали тяжелобольного Брюса Уиллиса после новостей о том, что он почти не говорит

О том, как чувствует себя „крепкий орешек“, рассказывает поклонникам его семья — нынешняя и бывшая супруги Эмма Хеминг и Деми Мур, а также дочери Румер, Скаут и Таллула. Последние новости о состоянии здоровья Брюса Уиллиса, к сожалению, неутешительные: родственники актера недавно заявили, что каждый день может быть для него последним. Звезда почти утратил когнитивные способности — он больше не может читать и практически не говорит. Тем не менее на днях папарацци подловили Брюса в приподнятом настроении на одной из улиц Лос-Анджелеса.