Папарацци впервые застали тяжелобольного Брюса Уиллиса после новостей о том, что он почти не говорит(1)
О том, как чувствует себя „крепкий орешек“, рассказывает поклонникам его семья — нынешняя и бывшая супруги Эмма Хеминг и Деми Мур, а также дочери Румер, Скаут и Таллула. Последние новости о состоянии здоровья Брюса Уиллиса, к сожалению, неутешительные: родственники актера недавно заявили, что каждый день может быть для него последним. Звезда почти утратил когнитивные способности — он больше не может читать и практически не говорит. Тем не менее на днях папарацци подловили Брюса в приподнятом настроении на одной из улиц Лос-Анджелеса.
Брюс ехал в машине с двумя охранниками. Обратив внимание на взгляды прохожих, актер показал жест мира — этот момент на радость поклонникам успели запечатлеть уличные фотографы.
Снимок показался фанатам символичным: недавно Эмма Хеминг рассказывала, что есть экспериментальное лечение афазии, редчайшего заболевания, от которого страдает ее муж. Более того, поклонники давно поняли, что информацию от инсайдеров нужно делить на два. Пока „знакомые Брюса“ заявляют, что актер при смерти, его 35-летняя дочь Румер делится тем, что „крепкий орешек“ прекрасно осознает, что стал дедушкой, и частенько проводит время с новорожденной внучкой.