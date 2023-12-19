ФОТО | Меган Маркл и принц Гарри представили свою рождественскую открытку. Что не понравилось поклонникам?

Как выглядит рождественская открытка Меган Маркл и принца Гарри

Подписчики благотворительного фонда пары Archewell Foundation получили видео-поздравление от Сассекских по электронной рассылке.

В коротком ролике Меган и Гарри осветили наиболее значимые моменты деятельности своей организации за прошлый год, включая их участие в „Играх непобежденных“ в сентябре этого года.

„Мы желаем вам хороших праздников. Спасибо за всю поддержку в 2023 году!“, - написано на открытке.

Что не понравилось поклонникам

Фаны надеялись увидеть на рождественской открытке снимок Сассекских в полном составе.

Однако на этот раз супруги снова решили оставить личную жизнь вне публичного пространства.

Где же дети? Рождество - это семейное время, и почему они не хотят, чтобы их кто-то видел? Очень самовлюбленные

Разве у них нет детей? Разве Арчвелл не был назван в честь одного из них? Неудивительно, что другого называют Невидимкой

Двое самовлюбленных любуются собой на большом экранеА где дети? Почему их нет в вашей „праздничной“ открытке?

Напомним, теплыми семейными моментами пара перестала делиться с прошлого года, когда вместо традиционного снимка в окружении детей (как у Кейт Миддлтон и принца Уильяма) представила парный снимок со светского мероприятия.

Раньше же супруги не скрывали наследников от общественности по таким особым поводам.