На этих выходных стала известна новая „Мисс Франция“. Вы не поверите, чем ее кандидатура возмутила зрителей

Титул „Мисс Франция — 2024“ достался 20-летней Еве Жиль. Зрители отдали ей только третье место, но жюри присудило первое. В итоге Жиль стала первой победительницей с короткими волосами за всю историю конкурса, который проводят уже 103 года.

Француженка отметила, что все привыкли видеть „красивых мисс с длинными волосами“, но ее выбор — это андрогинный образ и стрижка пикси.

— Никто не должен диктовать, кем вам нужно быть. Все женщины разные, и мы все уникальны, — заявила Жиль, получая награду.

Победа 20-летней француженки запустила мощную дискуссию в соцсетях. Такой выбор жюри понравился не всем зрителям конкурса. Во время его трансляции хештег #MissFrance2024 стал одной из самых обсуждаемых тем в Х (бывшем Twitter) — и большинство постов были посвящены именно внешности Жиль. Пользователи высказывали мнение, что теперь конкурс „не о красоте, а об инклюзивности“ и якобы дело вовсе не в стрижке, а в том, что фигура победительницы мужеподобна.

Обсуждение дошло до соседней Великобритании. Местная журналистка Стефани Тайки высказалась, что такая реакция пользователей соцсетей на выбор Жиль — это „сексизм во всей красе, который транслируется людьми, считающими, что женщины должны выглядеть определенным образом“.

За Жиль вступилась и франко-американская актриса Беатрис Роузен, известная по фильму „Темный рыцарь“. По ее словам, нападки на внешность — всегда ниже пояса, а также критика победительницы и конкурса „непродуктивна“.

— Эта молодая женщина красива и женственна, „несмотря“ на свои короткие волосы, — сказала Роузен. — Я восхищаюсь исключительной красотой Одри Хепберн, Линды Евангелисты или Джин Сиберг: все три очень худые и с короткими волосами и тем не менее являются иконами женской красоты, которых обожает весь мир.