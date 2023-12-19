На этих выходных стала известна новая „Мисс Франция“. Вы не поверите, чем ее кандидатура возмутила зрителей(6)
На этих выходных выбрали победительницу конкурса „Мисс Франция — 2024“ — ей стала 20-летняя Ева Жиль. Некоторые начали травить молодую женщину из-за ее коротких волос и „андрогинного образа“, а другие — защищать ее, вспоминая других икон стиля с такой же прической. О том, как женская внешность снова стала предметом обсуждения и осуждения, пишет Zerkalo, ссылаясь на The Independent.
Титул „Мисс Франция — 2024“ достался 20-летней Еве Жиль. Зрители отдали ей только третье место, но жюри присудило первое. В итоге Жиль стала первой победительницей с короткими волосами за всю историю конкурса, который проводят уже 103 года.
Француженка отметила, что все привыкли видеть „красивых мисс с длинными волосами“, но ее выбор — это андрогинный образ и стрижка пикси.
— Никто не должен диктовать, кем вам нужно быть. Все женщины разные, и мы все уникальны, — заявила Жиль, получая награду.
Победа 20-летней француженки запустила мощную дискуссию в соцсетях. Такой выбор жюри понравился не всем зрителям конкурса. Во время его трансляции хештег #MissFrance2024 стал одной из самых обсуждаемых тем в Х (бывшем Twitter) — и большинство постов были посвящены именно внешности Жиль. Пользователи высказывали мнение, что теперь конкурс „не о красоте, а об инклюзивности“ и якобы дело вовсе не в стрижке, а в том, что фигура победительницы мужеподобна.
Обсуждение дошло до соседней Великобритании. Местная журналистка Стефани Тайки высказалась, что такая реакция пользователей соцсетей на выбор Жиль — это „сексизм во всей красе, который транслируется людьми, считающими, что женщины должны выглядеть определенным образом“.
За Жиль вступилась и франко-американская актриса Беатрис Роузен, известная по фильму „Темный рыцарь“. По ее словам, нападки на внешность — всегда ниже пояса, а также критика победительницы и конкурса „непродуктивна“.
— Эта молодая женщина красива и женственна, „несмотря“ на свои короткие волосы, — сказала Роузен. — Я восхищаюсь исключительной красотой Одри Хепберн, Линды Евангелисты или Джин Сиберг: все три очень худые и с короткими волосами и тем не менее являются иконами женской красоты, которых обожает весь мир.
В то же время высказывается и третье мнение. Несмотря на такую бурную реакцию зрителей, критики считают „эволюцию“ конкурса недостаточной, ведь концепция таких мероприятий носит сексистский характер по своей сути, независимо от выбора победительницы и ее внешности.
Представительница организации Human Rights League Мелинда Бизри назвала решение судей „феминистским вошингом“: по ее мнению, конкурс прикрывается идеями феминизма, чтобы вернуть популярность таким мероприятиям.
— Женщины всю свою жизнь насиловали себя, чтобы достичь каких-то фантасмагорических критериев ради соответствия стереотипам, на деконструкцию которых уходит очень много времени, — сказала Бизри.
А представительница ассоциации Dare Feminism! Виолен де Филиппис добавила:
— „Мисс Франция“ по-прежнему все еще такая же сексистская [как и раньше] в том, как она оценивает женщин по критериям красоты.