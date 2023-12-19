ФОТО и ВИДЕО | Самое худшее обслуживание в мире? Саагим, Савицкий, Пяртельпоэг и другие звезды попробовали себя в роли официантов

Справедливости ради, все это - в целях благотворительности. На один вечер известные эстоноземельцы - Ану Саагим, Артем Савицкий, Кристина Пяртельпоэг, Грете Пайа, Александр Попов, Мерилин Мялк, Марйен Высуялг - примерили на себя роль официантов в рамках „Ужина с хреновым обслуживанием“.

Изначально к ним должен был присоединиться Лаури Педая, но в свете разразившегося вокруг него скандала, он решил оказаться от этого.

„Ужин с хреновым обслуживанием“ полностью соответствовал своему названию: Ану Саагим облила кого-то шампанским, а Кристина Пяртельпоэг исполнила хит Селин Дион „My Heart Will Go On“ из фильма „Титаник“. Послушать замечательное исполнение, можно ниже. Что ж, какой ужин, такое и музыкальное сопровождение!

Звездные официанты активно собирали чаевые, но они пошли не им в карман, а на благотворительность - в фонд Naerata Ometi „Рождественская улыбка 2023“ За вечер удалось собрать на благотворительность около 2000 евро.

Смотрите, как прошел „Ужин с хреновым обслуживанием“!