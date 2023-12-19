ВИДЕО | „Думаю, половина людей не знает, что Арво Пярт из Эстонии. И это хорошо!“ В Таллинне прошла лекция музыковеда Анны Виленской

С какой музыкой у вас ассоциируется Эстония? Вы здесь были четыре раза, может быть, возникла ассоциация?

Ни разу не слушала никакую музыку в Эстонии, поэтому ассоциации нет. Честно говоря, и Пярт с Эстонией у меня ассоциируется очень слабо. Он у меня ассоциируется с новой волной минимализма. Мой чудовищно профдеформированный мозг уже включает его в музыкальную эволюцию, в которой страны практически не важны, а важно только время, десятилетие и какие-то другие вещи.

То есть спрашивать о чем-то, конкретно привязанном к Эстонии, особо смысла нет?

Скорее нет. (смеется)

У меня практически все вопросы про это, но я все же попробую задать. Удалось ли где-то в отеле, магазине, кафе услышать музыку, что здесь играет, на что вы обратили внимание?

Я была в нескольких кафе и ресторанчиках, там везде играла рождественская музыка. Но она была абсолютно та же, что звучит в модных кофейнях Тбилиси. Это такой приджазованный фанк или поп, в котором есть место всяким „звеняшкам“, в которой мягко и нежно поют женские и мужские голоса. Так что ничего народного пока не услышала. А нет! Есть церковь, которая связана с легендой Олли, Оле...

Олевисте?

Олевисте. И там как раз репетировал хор. Мы не смогли зайти внутрь, постояли снаружи. Возможно это какие-то церковные песнопения.

Планируете ли вы посетить какой-то концерт, филармонию в Таллинне?

Я не успею. Я здесь только по работе и даже не в курсе, что сейчас дают. Я бы посетила с удовольствием Олевисте и послушала хор, если бы там не было закрыто, поскольку сегодня понедельник. (интервью было записано в понедельник, 18 декабря)

Хочется ли побольше узнать о поп-сцене Эстонии? Или эта сфера не настолько интересна, как классическая музыка?