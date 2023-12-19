В июне следующего года детройтская легенда Джефф Миллз выступит в концертном зале Alexela с электроджазовым проектом Tomorrow Comes the Harvest
5 июня 2024 года влиятельный детройтский диджей, продюсер и композитор Джефф Миллз выступит в концертном зале Alexela в Таллинне. Он сыграет концерт в рамках мирового турне своего проекта Tomorrow Comes the Harvest, который играет электронный джаз и афрофанк и выступает в престижных залах лондонского Барбикан-центра до Кёльнской филармонии.
Билеты на концерт Джеффа Миллза по цене 39–69 евро доступны с сегодняшнего дня, 19 декабря, в интернет-магазине и в точках продаж Piletilevi по всей Эстонии.
Джефф Миллз — первопроходец: от собственного радиошоу The Wizard в 1980-х годах к основанию коллектива Underground Resistance и звукозаписывающей компании Axis в 1990-х. Его имя упоминается в текстах Эминема, и он является кавалером Ордена искусств и литературы, официальной награды Министерства культуры Франции.
Диджей и продюсер, задававший направление волне детройтского техно, в новом тысячелетии он также стал одним из самых востребованных артистов на горизонте современной музыки, сочетая диджейское искусство и живое исполнение, расширяя звуковые ландшафты электронного джаза и сочиняя саундтреки для классики немого кино: фильмов Фрица Ланга и Жоржа Мельеса. Миллз также является барабанщиком, заядлым исследователем архитектуры и моды, а также создателем концепций и нарративов, рождающихся под влиянием афрофутуризма. Он сотрудничал с сетевой радиостанцией NTS и NASA, создавая музыку для радиопостановок по мотивам научно-фантастического сериала 1960-х годов „За гранью возможного“. Он может работать в любом жанре и ансамбле — в центре его творчества всегда будет находиться идея ритма и музыки как вневременного и трансцендентного опыта.
Самый важный творческий проект Миллза последних лет, Tomorrow Comes the Harvest, берет свое начало в 2016 году: вместе с создателем афробита, нигерийским барабанщиком Тони Алленом и клавишником из Французской Гвианы Жан-Фи Дари был выпущен полноформатный альбом на лейбле Blue Note. Центральная идея проекта заключалась в том, чтобы исследовать некое музыкальное неизведанное пространство посредством свободной импровизации и пребывания в настоящем моменте, а также вместе достичь одной и той же точки и более высоких уровней сознания. По словам Джеффа Миллза, это основанное на джазе „пребывание в настоящем моменте“ является „столпом черной музыки, одновременно инструментом свободы самовыражения и багажом безграничных знаний“.
В 2020 году нас покинул Аллен, но концепция Tomorrow Comes the Harvest осталась. Миллз продолжил дело с Жаном-Фи Дари и индийским виртуозом-исполнителем на табла Прабху Эдуаром, с которым этой осенью на лейбле Axis был выпущен концертный LP Evolution. В концертах также участвуют различные музыканты, в том числе басистка Дивинити Рокс и флейтистка Рашида Али.
Мировое турне The Tomorrow Comes the Harvest 2023–2024 годоа пройдет на таких всемирно известных площадках, как лондонский Барбикан-центр, берлинский Театр де Вестенс, Кёльнская филармония и Национальный концертный зал в Дублине.
Концерт Джеффа Миллза Tomorrow Comes Harvest в Таллинне в концертном доме Alexela состоится 5 июня 2024 года. Двери откроются в 18:00, начало концерта в 19:00.