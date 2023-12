В июне следующего года детройтская легенда Джефф Миллз выступит в концертном зале Alexela с электроджазовым проектом Tomorrow Comes the Harvest

В 2020 году нас покинул Аллен, но концепция Tomorrow Comes the Harvest осталась. Миллз продолжил дело с Жаном-Фи Дари и индийским виртуозом-исполнителем на табла Прабху Эдуаром, с которым этой осенью на лейбле Axis был выпущен концертный LP Evolution. В концертах также участвуют различные музыканты, в том числе басистка Дивинити Рокс и флейтистка Рашида Али.

Мировое турне The Tomorrow Comes the Harvest 2023–2024 годоа пройдет на таких всемирно известных площадках, как лондонский Барбикан-центр, берлинский Театр де Вестенс, Кёльнская филармония и Национальный концертный зал в Дублине.