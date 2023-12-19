В июне следующего года детройтская легенда Джефф Миллз выступит в концертном зале Alexela с электроджазовым проектом Tomorrow Comes the Harvest

Билеты на концерт Джеффа Миллза по цене 39–69 евро доступны с сегодняшнего дня, 19 декабря, в интернет-магазине и в точках продаж Piletilevi по всей Эстонии.

Джефф Миллз — первопроходец: от собственного радиошоу The Wizard в 1980-х годах к основанию коллектива Underground Resistance и звукозаписывающей компании Axis в 1990-х. Его имя упоминается в текстах Эминема, и он является кавалером Ордена искусств и литературы, официальной награды Министерства культуры Франции.

Диджей и продюсер, задававший направление волне детройтского техно, в новом тысячелетии он также стал одним из самых востребованных артистов на горизонте современной музыки, сочетая диджейское искусство и живое исполнение, расширяя звуковые ландшафты электронного джаза и сочиняя саундтреки для классики немого кино: фильмов Фрица Ланга и Жоржа Мельеса. Миллз также является барабанщиком, заядлым исследователем архитектуры и моды, а также создателем концепций и нарративов, рождающихся под влиянием афрофутуризма. Он сотрудничал с сетевой радиостанцией NTS и NASA, создавая музыку для радиопостановок по мотивам научно-фантастического сериала 1960-х годов „За гранью возможного“. Он может работать в любом жанре и ансамбле — в центре его творчества всегда будет находиться идея ритма и музыки как вневременного и трансцендентного опыта.