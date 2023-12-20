ФОТО | „Моя снежинка“! Звездный шеф-повар Йоэль Острат наслаждается зимними радостями с молодой возлюбленной

Шеф-повар опубликовал в Instagram фото того, как он и его любимая Лаура резвятся в снегу. „Моя снежинка“, - написал он под фотографиями.

Для Йоэля и Лауры в этом году посещение Rally Estonia было своего рода празднованием годовщины, так как они впервые встретились год назад именно там.

В августе прошлого года Йоэль Острат объявил, что его брак с матерью его сына Терезой Острат окончен, и вскоре уже был замечен в компании нескольких прекрасных дам. Его новая возлюбленная Луара Локк родом из Тарту и на 20 лет моложе мужчины.