Покорение Марса, управление зоопарком, детективные расследования, охота на призраков. Топ настольных игр для рождественских и новогодних праздников

Признаюсь честно: моему страстному увлечению настольными играми уже более десяти лет. Почти столько же раз я бывал на мероприятии под названием SPIEL — это крупнейшая в мире выставка-ярмарка настольных игр, которая каждый октябрь собирает в немецком городе Эссен почти пару сотен тысяч фанатов со всего мира. С таким бэкграундом трудно удержаться от соблазна в конце года рассказать о новинках из мира настольных игр. В подборке ниже представлены те игры, которые уже можно найти в Эстонии или как минимум в зарубежных интернет-магазинах.