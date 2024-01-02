Друзья Гринча: звезды, которые ненавидят Новый год

Майли Сайрус

Экстравагантная певица призналась, что в Рождество всегда чувствует лицемерие, ведь вокруг множество людей, которые из-за жизненных обстоятельств оказываются за бортом праздничной суеты, у них нет ни украшенной елки, ни подарков, ни даже вкусного ужина. Майли предлагает людям вспомнить о нуждающихся и помочь им хотя бы немного поверить в доброту.

“Зовите меня Гринч, но Рождество всегда вызывает у меня глубокую печаль. Мои родители всегда делали Рождество и для других. И я надеюсь, что вы найдете в своем сердце желание сделать то же самое!“

Кети Топурия

Артистка в одном из интервью рассказывала, что долгое время ненавидела Новый год, ведь пока все веселятся и проводят время с семьей, она была вынуждена работать. Усугубилось это ощущение, когда Кет стала мамой. Однажды, когда семья садилась за праздничный стол, она сообщила дочери, что уезжает. Девочка так сильно расстроилась, что Топурия приняла волевое решение больше никогда не выступать в праздничную ночь. Теперь Новый год для нее — по-настоящему семейный праздник.

Колин Ферт

Звезда двух самых новогодних фильмов — „Реальная любовь“ и „Дневник Бриджит Джонс“ еще 14 лет назад признался, что ненавидит Рождество из-за фальши и необходимости испытывать радость. Чтобы избежать этого, Колин уезжает за город, выключает телефон и пересматривает любимые фильмы, не имеющие отношения к Новому году.

Леди Гага

Эта певица в 2010 году сравнила себя с Гринчем и заявила, что иногда ей хочется похитить Рождество для всех: в этот момент артистка не состояла в отношениях, ей было одиноко. Леди Гага признавалась, что чувствует ужасную несправедливость: пока другие наслаждаются общением с близкими, она вынуждена проводить вечера в одиночестве.

Хью Грант

Еще одна звезда „Дневников Бриджит Джонс“ тоже ненавидит праздники, он уезжает в тропики, чтобы вместо украшенных елей видеть пальмы, а вместо глинтвейна потягивать яркие коктейли с зонтиком.

Оззи Осборн

Как ни странно, брутальный рокер признавался, что переживает за экологию. Он не понимает, зачем заворачивать подарки, ведь фольгированная бумага засоряет окружающую среду. Оззи отказался от празднования, а вместо подарков близким жертвует деньги на благотворительность.