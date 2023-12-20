Звездные родители и тысячи поклонников: кто стал звездами сериала „Слово пацана“

Иван Янковский (Вова Адидас)

Пожалуй, Иван — самый известный и титулованный актер в сериале. Он родился в творческой семье: отец артиста — Филипп Янковсий, а мама — Оксана Фандера. Конечно, с такими родителями судьба молодого человека была предрешена. Он начал играть в кино с ранней юности, а сейчас на счету Ивана более 30 ярких ролей.

В отличие от Вовы Адидаса, который в сериале лишь мечтал о семье, Иван — счастливый муж и отец. Он женат на актрисе Диане Пожарской и растит сына Олега, названного в честь легендарного прадеда.

Леон Кемстач (Андрей Пальто)

Исполнитель роли Андрея „Пальто“ всего на год старше своего героя: юноше в этом году исполнилось 15 лет. Воспитывают Леона мама и отчим, который отлично знаком зрителям. Антон Богданов исполнил одну из главных ролей в „Реальных пацанах“. Сам мальчик увлечен боксом, музыкой, но жизнь все же собирается связать с кино. Критики, кстати, его работу оценили очень высоко и уже прочат ему блестящую карьеру. А пока Леон наслаждается вниманием звезд, поклонников и СМИ.

Рузиль Минекаев (Марат)

О том, что актер станет настоящей звездой, заговорили, когда он появился в фильме „Смычок“ и сыграл обаятельного рэпера. А после роли хулигана Марата в „Слове пацана“ сомнений не осталось: этот парень точно станет звездой. Рузиль — профессиональный актер, он закончил ГИТИС и всегда знал, что свяжет жизнь со съемками и театром. Кстати, к сожалению для поклонниц, Минекаев женат и растит маленького сынишку, так что сердце краша нового поколения уже занято.

Но любовь публики это не снижает: на знаменитость уже подписаны более миллиона человек.

Анна Пересильд (Айгуль)