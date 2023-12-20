Звездные родители и тысячи поклонников: кто стал звездами сериала „Слово пацана“(4)
„Слово пацана“ уже называют главным сериалом года. Он в одно мгновение сделал молодых актеров настоящими звездами: сейчас в их социальных сетях сотни тысяч подписчиков. А зрители теперь с нетерпением ждут выход 8 серии, которую создатели решили переснять. Вероятно, для того, чтобы оставить лазейки для второго сезона. Так что с этими артистами нам предстоит провести еще много прекрасных минут, пишет „Ева“.
Иван Янковский (Вова Адидас)
Пожалуй, Иван — самый известный и титулованный актер в сериале. Он родился в творческой семье: отец артиста — Филипп Янковсий, а мама — Оксана Фандера. Конечно, с такими родителями судьба молодого человека была предрешена. Он начал играть в кино с ранней юности, а сейчас на счету Ивана более 30 ярких ролей.
В отличие от Вовы Адидаса, который в сериале лишь мечтал о семье, Иван — счастливый муж и отец. Он женат на актрисе Диане Пожарской и растит сына Олега, названного в честь легендарного прадеда.
Леон Кемстач (Андрей Пальто)
Исполнитель роли Андрея „Пальто“ всего на год старше своего героя: юноше в этом году исполнилось 15 лет. Воспитывают Леона мама и отчим, который отлично знаком зрителям. Антон Богданов исполнил одну из главных ролей в „Реальных пацанах“. Сам мальчик увлечен боксом, музыкой, но жизнь все же собирается связать с кино. Критики, кстати, его работу оценили очень высоко и уже прочат ему блестящую карьеру. А пока Леон наслаждается вниманием звезд, поклонников и СМИ.
Рузиль Минекаев (Марат)
О том, что актер станет настоящей звездой, заговорили, когда он появился в фильме „Смычок“ и сыграл обаятельного рэпера. А после роли хулигана Марата в „Слове пацана“ сомнений не осталось: этот парень точно станет звездой. Рузиль — профессиональный актер, он закончил ГИТИС и всегда знал, что свяжет жизнь со съемками и театром. Кстати, к сожалению для поклонниц, Минекаев женат и растит маленького сынишку, так что сердце краша нового поколения уже занято.
Но любовь публики это не снижает: на знаменитость уже подписаны более миллиона человек.
Анна Пересильд (Айгуль)
Самая юная актриса в сериале — Анна, сыгравшая возлюбленную Марата, тоже из творческой семьи. Ее мама — „космическая“ Юлия Пересильд, а папа — знаменитый режиссер Алексей Учитель. В кино девочка уже появлялась, но на этот раз ей досталась более сложная роль. Анна призналась, что мама долго не хотела давать разрешение на съемки, но сдалась. Во время работы над проектом произошел первый поцелуй юной актрисы: в кадре ей предстояло поцеловать Рузиля Минекаева. А просмотр вышедших серий превратился в испытание для мамы Ани: она рыдала, глядя на сцену изнасилования Айгуль и ее травли.